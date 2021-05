Télé québécoise: un retour presque à la normale pour le 36e Gala Artis

MONTRÉAL — Après avoir été annulé sous sa forme habituelle l’an dernier, le Gala Artis revient dans une formule présentée en direct dimanche soir pour récompenser les artisans de la télé québécoise.

Les comédiens Charles Lafortune et Guy Jodoin animeront l’événement à partir des studios MELS à Saint-Hubert devant un public restreint, soit seulement les personnalités en nomination.

Au cours du 36e Gala Artis, diffusé sur les ondes de TVA à compter de 19h30, des trophées seront remis dans 16 catégories.

La quotidienne d’ICI Radio-Canada Télé, «District 31», est celle qui compte le plus de nominations alors que six de ses acteurs sont finalistes dans les catégories rôle féminin et masculin dans une série dramatique annuelle. Il s’agit des comédiennes Catherine St-Laurent et Geneviève Brouillette ainsi que des comédiens Michel Charrette, Sébastien Delorme, Vincent-Guillaume Otis et Gildor Roy.

L’émission «Les pays d’en haut», aussi sur les ondes d’ICI Radio-Canda Télé, suit avec quatre nominations dans les catégories de séries dramatiques saisonnières.

Initialement, Maripier Morin apparaissait pour le prix du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière. Cependant, à la suite de nouvelles allégations la concernant au sujet d’attouchements sexuels, d’agression physique et de propos racistes, rapportés par le quotidien La Presse, l’animatrice a demandé le retrait de sa nomination, ce que TVA a accepté.

Du côté des comédies, «Like-moi!» et «Rue King» mènent le bal en obtenant chacune trois nominations.

Les animateurs des émissions d’affaires publiques, de bulletins de nouvelles, de sports, de services, de divertissement et de magazines culturels, entre autres, seront aussi récompensés.

La soirée couronnera également une personnalité masculine et féminine de l’année.

Les gagnants des différentes catégories sont choisis selon un sondage mené par la firme Léger auprès de milliers de personnes provenant du public.

La remise des prix sera entrecoupée de différents numéros de variétés.