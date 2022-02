Télétravail: aux employeurs de dévoiler leur plan

MONTRÉAL — La fin du télétravail obligatoire le 28 février prochain est bien accueillie par le milieu des affaires qui la réclamait, mais les employeurs devront s’assurer de bien communiquer leurs intentions à leurs employés, préviennent les experts en ressources humaines.

Les employés pourront revenir au bureau à partir du 28 février prochain, a annoncé le premier ministre François Legault, mardi, lorsqu’il a présenté son plan de déconfinement.

C’est «une bonne nouvelle» pour les entreprises québécoises qui obtiennent la prévisibilité demandée, croit le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. «C’est la preuve qu’on apprend et on doit continuer d’apprendre à vivre avec la COVID-19», commente-t-il en entrevue.

Toutes les entreprises ne reviendront pas nécessairement au présentiel ou au format hybride à partir du 28 février, nuance M. Blackburn. L’annonce permet aux différents employeurs d’avoir la flexibilité nécessaire pour prendre la décision qui est la meilleure pour eux, selon lui.

Maintenant que le gouvernement a dévoilé ses cartes, il revient aux employeurs de communiquer «rapidement» leurs intentions à leurs employés, ajoute Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). «C’est de venir clarifier les règles du jeu, clarifier leur nouvelle politique pour l’avenir et de le faire plus tôt que tard parce qu’il y a déjà plein de gens qui posent des questions à savoir s’ils vont revenir et à quelles conditions le 28 février.»

Les employeurs devront garder en tête la satisfaction de leurs employés dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. Le spectre de perdre des employés est «bien réel», prévient-elle. «Un employé qui n’est pas à l’aise avec la politique de son employeur va clairement prendre le choix d’aller voir ce que le marché lui offre.»