Témoignant pour sa défense, l’ex-député Harold LeBel nie toute agression sexuelle

«Non, je n’ai jamais fait ça, jamais.»

Il n’a fallu que quelques secondes après le début de l’interrogatoire de Harold LeBel pour que celui-ci nie avec fermeté les gestes rapportés par la présumée victime lors de son témoignage la semaine dernière au palais de justice de Rimouski.

L’ex-député de Rimouski, accusé d’agression sexuelle à l’endroit d’une femme qui ne peut être identifiée en raison d’un interdit de publication, venait témoigner à son tour, lundi matin, pour sa défense. Les événements qu’on lui reproche se seraient produits dans son condo de Rimouski à l’automne 2017, mais la plaignante n’a porté plainte qu’en 2020, craignant des conséquences négatives.

Dès le départ, son avocat, Me Maxime Roy, lui avait demandé: «Monsieur Lebel, avez-vous, oui ou non, agressé (la plaignante)?»

Le juriste a poursuivi en lui demandant s’il avait procédé à des attouchements à l’endroit de la présumée victime en lui caressant les fesses et en tentant d’introduire son doigt dans son anus. Là encore, la réponse ne s’est pas fait attendre: «Ça, c’est faux. Non, je n’ai jamais fait ça, je n’ai vraiment jamais fait ça», a affirmé l’homme de 60 ans.

Quant aux affirmations de la femme selon lesquelles il aurait tenté de dégrafer son soutien-gorge et tenté de forcer la porte de la salle de bain lorsqu’elle s’y est réfugiée, la réponse a été la même: «Non plus, non plus. Je pourrais expliquer : quand je suis allé vers la toilette, j’étais inquiet. C’était pour demander si ça allait bien, mais je n’ai jamais rien forcé. Je n’ai jamais fait ça de ma vie. Jamais.»

Le baiser: «Oui, ça, c’est arrivé»

Le seul incident auquel M. LeBel a acquiescé par rapport au témoignage de la plaignante a été de reconnaître que les deux s’étaient embrassés alors que la troisième personne qui était avec eux était allée se coucher et qu’ils étaient seuls.

«Oui, ça, c’est arrivé à la table après une discussion, on était tout seuls à ce moment-là. On a discuté de nos situations personnelles, nos situations amoureuses. Et à ce moment-là, on était tout près, on était à six pouces, coude à coude, tout près et c’est arrivé. Mais très rapidement, très rapidement, on s’est dit « wo », qu’est-ce qui arrive? On a reculé, les deux ont reculé et (elle) est partie à la salle de bain.»

Après l’avoir interrogé sur sa jeunesse et sa carrière politique, Me Roy est revenu dans le détail de la soirée d’octobre 2017, en commençant par le baiser échangé entre les deux. Les deux avaient consommé quatre ou cinq gin-tonics. Harold LeBel a raconté avoir eu une discussion devenue «plus tendre, plus émotive», après qu’une autre femme qui les accompagnait soit allée se coucher dans la chambre du condo. «On s’est embrassés. On a été surpris les deux. J’ai été surpris. Je ne m’attendais pas à ça», a-t-il affirmé.

«On n’était pas là. On ne voulait pas faire ça. Moi je ne voulais pas faire ça, elle non plus. Elle m’a dit non, non, Harold et moi la même chose: non.»

Une fille dans chaque lit

C’est à ce moment qu’elle s’est dirigée vers la salle de bain. Encore là, L’accusé a nié avoir tenté de dégrafer son soutien-gorge ou d’entrer dans la salle de bain. Après être lui-même allé à la salle de bain, il est sorti pour constater que les deux lits, celui de sa chambre et le lit escamotable du salon étaient occupés.

«J’avais une fille dans mon lit là et j’ai une autre fille dans mon (autre) lit là. J’avais une décision à prendre», a-t-il raconté. Il dit alors avoir demandé la permission à la plaignante: «Elle m’a dit oui. Je me suis couché habillé, sur le dos, à côté d’elle», a-t-il expliqué avant de reconnaître qu’il aurait dû demander à l’une ou l’autre de dormir ensemble: «Je n’y ai pas pensé, mais je vois aujourd’hui, avec ce qui arrive, c’est ce que j’aurais dû faire.»

À nouveau, son avocat lui a demandé s’il lui avait fait des attouchements: «Je n’ai jamais fait ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais fait ça», a-t-il martelé.

C’est l’autre femme qui est venue les réveiller assez tôt le lendemain matin: «J’avais le nez proche de ses cheveux et la main sur son épaule. J’ai reculé tout de suite. Je n’étais pas à l’aise d’être là comme ça», a-t-il dit.

Un courriel inattendu

Les deux se sont croisés à plusieurs reprises par la suite. Les échanges étaient toujours cordiaux, jusqu’à ce qu’elle lui envoie, en février 2020, un courriel lui reprochant les gestes pour lesquels il était accusé: «J’en revenais pas de lire ça. Je suis tombé en bas de ma chaise. Je n’avais jamais fait ça. Ce qu’elle disait là-dedans, c’était la première fois que j’entendais parler de ça et je n’ai jamais fait ça», a-t-il répété.

Il lui avait répondu qu’il ne se souvenait de rien d’autre que de «m’être réveillé à côté de toi en me demandant ce que je faisais là. Voilà une soirée d’alcool que je voudrais n’avoir jamais connue», avait-il écrit en lui demandant pardon.

Avant de revenir conclure son interrogatoire sur ces événements, Me Roy avait fait un retour sur la vie et l’implication en politique de son clientjusqu’à son élection pour la première fois après trois échecs, élection que M. LeBel a qualifiée de «l’un des plus beaux jours de ma vie».

Ensuite, il a dit avoir été très déçu de ne pas avoir pu se représenter aux dernières élections, en octobre 2022, alors que les accusations d’agression sexuelle pesaient contre lui. Il estimait que ces accusations auraient pesé sur sa campagne et l’aurait obligé à se défendre constamment: «J’aurais nui à mon équipe, j’aurais nui aux électeurs de Rimouski. Je ne pouvais pas faire ça», a-t-il déclaré.

La Couronne devait entamer son contre-interrogatoire en après-midi. Tout indique que le jury de 10 femmes et quatre hommes sera amené à délibérer cette semaine, quand les parties auront fait leurs plaidoiries et que le juge aura émis ses directives.