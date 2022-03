Tempête dans les Maritimes: des vents jusqu’à 140 km/h à Terre-Neuve-et-Labrador

HALIFAX — Des vents puissants et potentiellement dommageables ainsi que de fortes précipitations devraient frapper la côte est au cours de la fin de semaine, avec des rafales de la force d’un ouragan attendues à Terre-Neuve-et-Labrador.

Environnement Canada annonce une période prolongée de fortes rafales commençant samedi soir et se poursuivant jusqu’à dimanche.

À Terre-Neuve-et-Labrador, où les vents les plus forts devraient s’intensifier dimanche matin, des rafales devraient passer de 70 kilomètres à l’heure à plus de 120 kilomètres à l’heure sur une grande partie de l’île et le long des côtes du Labrador.

« Ce sera un événement assez prolongé. Ces vents dureront 12 à 24 heures pour Terre-Neuve, et c’est évidemment une grande préoccupation », a déclaré Mike Vandenberg, météorologue chez Environnement Canada.

Selon lui, il est plus habituel que les tempêtes dans la province ne durent que 12 à 14 heures, mais, dans ce cas, les vents du sud deviendront des vents d’ouest et se poursuivront jusqu’à dimanche.

Le long des côtes sud et est de la province, il existe un potentiel de rafales pouvant atteindre 140 kilomètres à l’heure, a indiqué M. Vandenberg.

Également, M. Vandenberg a précisé que, sur la côte ouest de Terre-Neuve, il est possible que la pluie froide se transforme en neige, créant des conditions de blizzard pendant la nuit. Des vents encore plus puissants et de fortes chutes de neige sont attendus dimanche le long de la côte du Labrador, a-t-il expliqué.

En Nouvelle-Écosse, dans le sud du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, des rafales de 70 à 110 kilomètres à l’heure sont prévues dans la nuit et jusqu’à dimanche matin.

Brennan Allen, un météorologue d’Environnement Canada basé en Nouvelle-Écosse, a déclaré que des vents forts seront observés autour de la Nouvelle-Écosse, mais que des rafales encore plus fortes frapperont le nord du comté d’Inverness — une région du Cap-Breton où les vents sont généralement plus intenses.

Il a déclaré que l’Île-du-Prince-Édouard connaîtra des rafales moins puissantes, car la Nouvelle-Écosse agira « un peu comme un tampon » contre les vents.

On prévoit également de fortes pluies à partir de samedi après-midi dans les Maritimes.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, les précipitations seront mélangées à plusieurs centimètres de neige, créant des conditions routières dangereuses jusqu’à ce que la tempête se calme plus tard dimanche matin et que les températures commencent à chuter.