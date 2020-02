Tempête de neige au Québec: nombreuses écoles fermées et vols d’avion annulés

MONTRÉAL — Les commissions scolaires de la région de Montréal annoncent largement la fermeture des écoles et autres établissements, vendredi, en raison des conditions météorologiques.

La tempête hivernale ayant débuté jeudi doit amener un total de 30 à 50 centimètres de neige jusqu’à vendredi soir dans les secteurs de l’île de Montréal, de Laval et de Longueuil, selon Environnement Canada. Des chutes de neige de la même envergure sont attendues notamment dans Charlevoix, à Drummondville, Nicolet, Bécancour, un peu partout en Estrie et en Mauricie.

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a indiqué jeudi que «tout sera fermé pour le personnel et les élèves». Les cours en formation professionnelle et à l’éducation des adultes sont aussi annulés. Il en est de même à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et à la Commission scolaire de Laval.

La Commission scolaire des Appalaches a indiqué que ses écoles primaires et secondaires ainsi que ses centres de formation professionnelle et des adultes seraient fermés.

À la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, une journée pédagogique était déjà prévue, mais on précise que tous les services sont fermés, incluant les services de garde. Aucune décision n’avait été annoncée en fin de nuit à la Commission scolaire des Sommets, à Magog, ni à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à Granby.

À Québec, la Commission scolaire de la Capitale a indiqué qu’une décision serait prise en fin de nuit. À la Commission scolaire des Découvreurs, une fermeture partielle a été annoncée.

Pour sa part, Aéroports de Montréal signalait après 3h30, vendredi, l’annulation d’une soixantaine de départs en partance de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à destination d’autres villes du Canada, des États-Unis et de pays tropicaux. Une dizaine d’autres départs ont été annulés à l’Aéroport international Jean-Lesage, de Québec, tout comme à l’Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa.

À VIA Rail, c’est la présence de manifestants qui bloquent des voies ferrées près de Belleville, en Ontario, qui perturbe le service ferroviaire entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto depuis plusieurs heures. Jeudi, les départs de six trains ont dû être annulés pour cette raison et les passagers de six autres trains ont dû descendre à une gare imprévue ou retourner à leur gare d’origine.

Déjà, le départ d’un train a été annulé vendredi.

Quant aux conditions météorologiques, VIA Rail anticipe que ses trains suivront leurs horaires réguliers.