Tempête de neige dans l’est du Québec et plusieurs secteurs des Maritimes, samedi

MONTRÉAL — Une importante tempête hivernale déferlera sur l’est du Québec et plusieurs secteurs des trois provinces des Maritimes à compter de samedi matin, jusqu’à dimanche.

Les régions de la Gaspésie et de la Basse-Côte-Nord au Québec, de même que celle du nord du Nouveau-Brunswick incluant la Péninsule acadienne, faisaient l’objet vendredi matin d’un bulletin météorologique spécial qui annonçait d’importantes précipitations de neige, mais dans des quantités encore inconnues.

Dans l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, de 15 à 40 centimètres de neige étaient prévus. Il en était de même pour le centre et le sud du Nouveau-Brunswick, pour l’Île-du-Prince-Édouard et pour l’ouest et le centre de la Nouvelle-Écosse. Des rafales de vent pouvant atteindre 100 kilomètres à l’heure étaient aussi prévues dans ces régions, les plus fortes devant sévir le long des régions côtières.

Il est possible que de la pluie verglaçante tombe à l’Île-du-Prince-Édouard.

Environnement Canada signale qu’en Nouvelle-Écosse, l’importance de la tempête causera probablement une onde de tempête et un fort ressac pilonnant sur la côte atlantique de la péninsule de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton samedi après-midi et de nouveau tôt dimanche.

Sur le littoral nord de la Nouvelle-Écosse et la côte ouest de l’île du Cap-Breton, on prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale vers la marée haute samedi après-midi, et une pression des glaces est probable depuis le comté de Pictou jusqu’à Tidnish. Cette situation pourrait causer un chevauchement des glaces le long de la côte.

À Sydney, au Cap-Breton, la quantité totale de pluie pourrait atteindre 50 millimètres.