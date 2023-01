Tempête de neige, de vent ou de pluie en Ontario, au Québec et dans les Maritimes

MONTRÉAL — Les fortes chutes de neige qui tombent dans l’est du Canada depuis mercredi ont commencé à perturber de nombreuses activités de transport.

Dans le sud de l’Ontario, Environnement Canada signale que jeudi matin, certaines régions pourraient avoir reçu un total de 25 centimètres de neige ou un peu plus.

Mercredi, l’Aéroport international Lester-B.-Pearson, de Toronto, a rapporté que 25 % de ses départs et 26 % de ses arrivées avaient été annulés, soit plus de 400 départs et arrivées. Jeudi matin, le nombre de départs retardés ou annulés avait diminué, mais l’aéroport international d’Ottawa a également signalé plusieurs départs annulés.

Au Québec, Environnement Canada annonce une accumulation totale de 15 à 25 centimètres de neige pour plusieurs régions, incluant celles de Montréal, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Estrie, de la Beauce et de Québec.

La tempête gagnera ensuite les régions situées plus à l’est, jusqu’en Gaspésie et sur la Basse-Côte-Nord, là où il y aura peut-être encore plus de neige et où des vents parfois forts nuiront davantage aux conditions.

La chaussé était généralement enneigée en fin de nuit sur les autoroutes 20 et 40. La visibilité variait de bonne à réduite de la frontière de l’Ontario jusqu’à la région de Québec, là où elle était parfois nulle en raison de lames de neige sur la chaussée causées par les vents.

Sur les autoroutes 10 et 15, la chaussée était surtout enneigée, mais la visibilité était passable.

La Ville de Montréal a annoncé qu’une opération de déneigement allait s’amorcer jeudi vers 7h00, en commençant par des quartiers de l’est de la ville. Les chutes de neige devraient alors diminuer graduellement.

Des dizaines de vols étaient retardés ou annulés tôt jeudi matin à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, mais la situation semblait moins pire à l’Aéroport international Jean-Lesage, de Québec.

Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, une multitude d’avertissements de pluie et de vent ont été lancés par Environnement Canada.

Dans la plupart des secteurs du centre et du nord du Nouveau-Brunswick, la neige parfois forte pourrait se changer en pluie jeudi après-midi. Plus au sud, quelque 20 millimètres de pluie pourraient tomber dans la région de Moncton.

La région de Saint-Jean sera confrontée à de la pluie forte et à des vents importants, avec des rafales du sud-est pouvant atteindre 80 kilomètres à l’heure. De 40 à 50 millimètres de pluie sont prévus le long de la côte de la baie de Fundy.

En Nouvelle-Écosse, la quantité totale de pluie attendue à Halifax variera de 25 à 50 millimètres, mais elle pourrait atteindre 70 millimètres dans le sud-ouest de la province. Plus au nord-est, la péninsule du Cap-Breton sera balayée par des vents du sud provoquant des rafales de 90 à 100 kilomètres à l’heure.