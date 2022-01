Tempête: plusieurs carambolages sur l’autoroute 20 et plusieurs routes fermées

MONTRÉAL — Une tempête de neige majeure frappe plusieurs régions du Québec et des carambolages impliquant des dizaines de véhicules sont survenus en début d’après-midi en Montérégie.

En milieu d’après-midi, la Sûreté du Québec a fait état de «plusieurs collisions multiples sur le territoire», tout en précisant que «selon les informations préliminaires, des personnes auraient subi des blessures, mais pour l’instant les blessures ne semblent pas mettre leur vie en danger».

Un carambolage impliquant «au moins douze véhicules, dont quatre semi-remorques» s’est produit sur l’autoroute 20, après la sortie 95 à Boucherville, en début d’après-midi.

Vers 13h, la Sûreté du Québec avait peu de détails concernant cette série de collisions, précisant simplement que des équipes d’intervention s’étaient rendues sur les lieux.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a indiqué sur les réseaux sociaux «suivre la situation de près».

Quelques minutes après ce message, François Bonnardel a indiqué que la tempête était à l’origine d’un autre carambolage.

«Un second carambolage est survenu sur la 20 en direction Ouest au km 110. L’autoroute est complètement fermée dans cette direction le temps des remorquages. Si vous le pouvez, évitez de vous déplacer.»

Ce deuxième carambolage, également dans le secteur de Boucherville, implique une dizaine de véhicules, selon Transport Québec.

À Saint-Constant, également en Montérégie, les autorités ont procédé à la fermeture complète de l’autoroute 20 à la hauteur du rang Saint-Régis Sud (au km 48,5), en raison d’un autre carambolage «impliquant une vingtaine de véhicules».

«Celui-ci implique un autobus voyageur avec des passagers, près de la sortie Mortagne», a précisé le ministre Bonardel.

Un porte-parole de Transport Québec, Bruno Lacombe, suggère aux automobilistes qui doivent absolument se déplacer de «mettre la pédale douce».

«Il faut surtout réduire la vitesse dans les sorties d’autoroute», a indiqué Bruno Lacombe.

En matinée, il avait conseillé aux automobilistes devant transiter entre Montréal et Québec d’emprunter l’autoroute 40 plutôt que l’autoroute 20.

De multiples routes ont été fermées à travers la province en raison de pertes de contrôle et Transport Québec recommande aux automobilistes de rester à l’affût en consultant le site Québec 511.

Vols annulés, livraison de courrier suspendue

Des dizaines de vols ont été annulés à l’aéroport Montréal-Trudeau, lundi, en raison de la tempête de neige et plusieurs vols ont également été annulés à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Postes Canada a indiqué sur Twitter qu’il suspendait la livraison de courrier pour la journée.

«Nous encourageons les clients à déglacer l’accès à leur domicile, leurs escaliers et leur entrée de cour afin que les facteurs, ainsi que tout autre visiteur, puissent accéder en toute sécurité à la porte principale lorsque le service aura repris», a indiqué le service postal.

De 5 à 10 centimètres en après-midi

Environnement Canada prévoit une accumulation supplémentaire de 5 à 10 centimètres de neige en après-midi dans plusieurs régions, dont Montréal et Québec. Les régions québécoises les plus touchées seront celles situées au nord de la vallée du Saint-Laurent.

À Gatineau, jusqu’à 40 centimètres de neige pourraient tomber, comparativement à 35 à Trois-Rivières, 30 à Sept-Îles, 25 à Montréal, dans les Laurentides et Charlevoix, 20 à Saguenay et Gaspé et 15 à Québec et Rimouski.

«Pour ce qui est de l’ouest du Québec, on parle de la grande région de Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les chaussées vont de partiellement enneigées à enneigées avec une visibilité de réduite à nulle, ça dépend des secteurs», a précisé le porte-parole de Transport Québec, Bruno Lacombe.

«On voit sur le réseau que des automobilistes doivent s’arrêter sur les accotements pour déneiger et déglacer leur pare-brise. Les fortes précipitations et les rafales permettent à la glace de se former, malgré les essuie-glaces», a mis en garde Transport Québec sur Twitter.