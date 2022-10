Tempête Fiona: Trudeau annonce un fonds d’aide de 300 millions $ pour les sinistrés

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi un fonds de 300 millions $ pour les personnes qui ont de la difficulté à se relever des effets du passage de la tempête post-tropicale Fiona, comme les résidants des Îles-de-la-Madeleine.

«Ce financement soutiendra des projets de réparation et de reconstruction relatifs aux dommages causés par la tempête aux infrastructures critiques (…), aidera à nettoyer les équipements de pêche (…) et aidera les entreprises et communautés à se relever», a-t-il déclaré en point de presse à Darmouth, en Nouvelle-Écosse.

M. Trudeau a indiqué que le fonds serait administré par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et Développement économique Canada pour les régions du Québec, en collaboration avec d’autres ministères.

Le premier ministre a assuré que son gouvernement s’assurerait que l’argent soit accessible rapidement.

Fiona, avec ses vents de plus de 120 km/h, a causé des dommages sur des routes, des toitures ainsi que des berges, en plus d’avoir inondé des bâtiments.

Elle a causé des pertes dans son sillon aux Îles-de-la-Madeleine, dans l’est du Québec, mais a aussi particulièrement happé de plein fouet Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

L’armée canadienne a été déployée pour une durée indéterminée dans les trois provinces touchées du Canada Atlantique afin de contribuer aux efforts de nettoyage.