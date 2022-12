Tempête hivernale majeure à venir: conséquences dans les aéroports canadiens

TORONTO — Une tempête hivernale majeure qui doit s’abattre sur Toronto à compter de jeudi soir s’ajoute aux contraintes dans les aéroports canadiens déjà touchés par les annulations de vols et les retards causés au début de la semaine par de fortes chutes de neige à Vancouver.

Environnement Canada annonce des «vents destructeurs à compter de vendredi matin, continuant en journée samedi», avec des rafales de 90 à 100 km/h, ce qui causera de la poudrerie et réduira considérablement la visibilité.

Ce système météorologique majeur fera aussi son entrée sur le Québec jeudi soir. En plus d’être accompagné de vents très forts, celui-ci laissera d’importantes quantités de précipitations.

Pendant ce temps, des avis de froid extrêmes sont formulés dans l’ouest du pays.

La tempête hivernale annoncée ajoute des maux de tête aux compagnies aériennes et aux voyageurs, en cette période de vacances du temps des Fêtes, qui ont déjà été confrontés par des annulations de vols et des retards en début de semaine en raison de fortes chutes de neige à Vancouver.

Des centaines de vols d’Air Canada et de WestJet sont cloués au sol depuis dimanche et d’autres aéroports touchés comprennent ceux de Victoria et de Calgary.