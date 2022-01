Tensions en Ukraine: Justin Trudeau menace Moscou de nouvelles sanctions

OTTAWA — La Russie, qui a massé des troupes à la frontière ukrainienne, pourrait faire face à de nouvelles sanctions occidentales, a déclaré mercredi Justin Trudeau.

Et le premier ministre a semblé confirmer que le Canada renouvellerait sa modeste participation de 200 militaires au sein de la mission d’entraînement de l’OTAN en Ukraine, au milieu des tensions croissantes entre l’Occident et la Russie. L’Ukraine n’est pas membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Moscou a massé 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne, attisant les craintes d’une invasion prochaine de l’ancienne république soviétique par la Russie de Vladimir Poutine.

Le gouvernement ukrainien attend que le Canada renouvelle publiquement son engagement, qui doit expirer à la fin mars, dans le cadre d’une démonstration de solidarité de l’Alliance atlantique face à la Russie, à une période de tensions croissantes.

M. Trudeau a fait référence mercredi aux contributions canadiennes à l’OTAN sur son front oriental, qui font partie des efforts de l’alliance de 30 pays pour contrer le positionnement de troupes russes à la frontière européenne.

Le Canada commande le groupement tactique de l’OTAN en Lettonie, avec plus de 500 soldats, et mène une mission d’entraînement des troupes en Ukraine — l’opération «Unifier».

«Nous sommes tous extrêmement préoccupés et sommes unis en tant qu’alliés du monde entier pour appeler la Russie à une désescalade et indiquer qu’il y aura des conséquences importantes, sous forme de sanctions, si de nouvelles actions agressives sont prises par la Russie», a déclaré M. Trudeau mercredi en conférence de presse.

Mardi, lors d’une conversation téléphonique avec M. Trudeau, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a réitéré son appel à une prolongation de la contribution canadienne à la mission militaire dans son pays.

«Nous sommes fiers que le Canada dirige une mission de l’OTAN dans les États baltes en Lettonie, a déclaré M. Trudeau mercredi. Nous participons à l’opération Unifier sur le terrain en Ukraine, en entraînant des soldats ukrainiens. Nous continuerons d’être là pour faire partie de nos alliés de l’OTAN avec nos amis de la région.»

M. Trudeau a indiqué que pendant son appel avec le président Zelenskyy, il a réitéré «le soutien et l’amitié de longue date du Canada pour l’Ukraine» et «condamné sans équivoque l’agression russe et l’accumulation de troupes» à ses portes.

Des pourparlers entre les dirigeants de l’OTAN et de la Russie pour tenter de dénouer l’impasse se sont terminés mercredi à Bruxelles. La Russie souhaite que l’OTAN rejette la demande de l’Ukraine de joindre l’alliance militaire — que l’OTAN, au fond, arrête son «expansion vers l’est». L’OTAN et les États-Unis rejettent catégoriquement cette demande de Moscou.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi à l’issue de la rencontre que les deux parties fixeraient d’autres dates pour continuer les pourparlers, mais que la voie à suivre ne serait pas facile compte tenu de la demande de Moscou.