Terre-Neuve anticipe un déficit moins important grâce aux recettes pétrolières

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le deuxième budget en temps de pandémie de Terre-Neuve-et-Labrador, déposé lundi, prévoit un déficit de 826 millions $, soit environ 800 millions $ de moins que le manque à gagner de l’exercice financier précédent.

Une partie de cette amélioration provient d’une hausse attendue des revenus de 1,4 milliard $, alimentée par une augmentation prévue des redevances pétrolières totalisant près de 500 millions $. Bien que le déficit doive diminuer, la dette nette de la province passera à 17,2 milliards $, par rapport à 16,4 milliards $ dans le précédent budget.

Le gouvernement a mis de côté plus d’un milliard de dollars pour payer les coûts du service de la dette au cours de l’exercice et empruntera environ 1,7 milliard $, a affirmé la ministre des Finances, Siobhan Coady.

«Ce budget trace vraiment la voie de l’avenir à Terre-Neuve-et-Labrador», a déclaré Mme Coady aux journalistes. «Je pense que nous reconnaissons tous (…) que le statu quo n’est plus possible.»

Le document s’intitule «Le changement commence maintenant» («Change starts here») et fait suite à un rapport controversé déposé plus tôt ce mois-ci par l’équipe de relance économique de la province. Présidée par Moya Greene, connue pour avoir privatisé le service postal britannique, l’équipe de relance a proposé d’équilibrer le budget dans cinq à six ans par le biais de coupes, de fusions de services et de privatisations.

Le budget de lundi intègre de nombreuses suggestions du rapport Greene et fixe la voie à suivre pour atteindre l’équilibre budgétaire dans six ans.

Le budget prévoit la fin de la commission scolaire anglophone de la province, avec la promesse de commencer à intégrer ses activités au ministère de l’Éducation. Le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) restera intact pour le moment, bien que le rapport Greene ait recommandé son démantèlement.

Le budget indique que le gouvernement commencera à rationaliser sa société énergétique et à augmenter les impôts sur les revenus les plus élevés.

L’état précaire du secteur pétrolier extracôtier de la province et le rapport Greene jettent de longues ombres sur l’amélioration des perspectives budgétaires lundi.

Le rapport Greene appelle à une transition rapide vers une «économie verte», alors que le sort de deux des quatre projets pétroliers extracôtiers de la province reste incertain, malgré des offres de millions de dollars d’aide pour les maintenir en vie.

Lorsqu’on a demandé à la ministre des Finances pourquoi le budget mettait à l’avant-plan les recettes pétrolières anticipées pour réduire le déficit au lieu de tracer le chemin vers une réduction de la dépendance au pétrole, Mme Coady a répondu que la transition se réalisait, mais qu’au fur et à mesure du processus, le pétrole resterait une grande partie de l’économie de la province.

Le pétrole représentait près de 21 % du PIB de la province en 2019, selon les documents budgétaires.

Le budget de lundi était le deuxième budget des libéraux du premier ministre Andrew Furey, même s’il s’agissait de leur premier budget depuis qu’ils ont décroché la majorité parlementaire, en mars.