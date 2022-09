Terre-Neuve-et-Labrador annonce un programme d’aide de 30M$ après le passage de Fiona

CHANNEL-PORT-AUX-BASQUES, T.-N.-L. — Justin Trudeau a rencontré mercredi certains des résidants désemparés de Port aux Basques, à Terre-Neuve, tout en examinant de près une autre ville côtière dévastée en fin de semaine par la tempête post-tropicale Fiona.

Dans un environnement de maisons effondrées et d’autres débris trempés, le premier ministre a écouté certains habitants raconter leurs expériences déchirantes avec une tempête qui a produit une onde record et des vents hurlants qui ont atteint 140 km/h ou plus.

Le premier ministre s’était rendu mardi à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse pour voir les traces de la tempête dans ces provinces.

Plus tôt mercredi, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué que les résidants qui ont perdu leur maison ou leurs biens pendant la tempête post-tropicale Fiona auront bientôt accès à un programme d’aide provincial de 30 millions $, mais les responsables ont reconnu que le financement ne couvrira probablement pas l’intégralité des besoins.

La province est disposée à rendre plus de fonds disponibles à mesure que le véritable impact financier et l’éventail des besoins deviennent plus clairs, a déclaré le premier ministre Andrew Furey aux journalistes réunis au bureau du conseil municipal de Port aux Basques.

Dans la petite communauté du sud-ouest de Terre-Neuve, des dizaines de maisons ont été détruites par la tempête de samedi et une femme est décédée après avoir été emportée par la mer.

M. Furey a reconnu que cela ne réglera pas les problèmes de tout le monde, mais il souligne qu’il s’agit d’une tentative de mettre de l’argent dans les poches des citoyens à un moment de détresse.

Les résidants doivent faire une demande par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne. Les fonds seront disponibles dès lundi pour aider les personnes qui n’ont pas d’assurance ou qui ont besoin d’une assistance rapide pendant l’évaluation de leurs demandes, a précisé le premier ministre.

Il a encouragé les personnes qui passent entre les mailles du filet à contacter une ligne d’assistance provinciale et à expliquer leur situation.

Pendant ce temps, les résidants du sud-ouest de Terre-Neuve ont continué mercredi à creuser les décombres de leurs anciennes maisons, attendant avec impatience des informations pour savoir si une assurance couvrirait leurs pertes. Beaucoup se demandent où ils resteront à long terme, après que leurs maisons eurent été arrachées de leurs fondations et, dans certains cas, emportées par la mer.

Bien que le nombre réel de résidants déplacés ne soit pas encore connu, M. Furey a dit que la province était au courant de 75 ménages déplacés à Port aux Basques et de plus d’une douzaine dans les communautés environnantes.

Dans le cadre du programme de secours, le gouvernement a précisé que 1000 $ seraient disponibles pour chaque ménage dont les membres ont été temporairement évacués, mais qui sont en mesure de rentrer chez eux d’ici le 30 septembre. Les ménages déplacés dont les membres ne peuvent pas revenir d’ici le 30 septembre ont droit à 10 000 $.

M. Furey a indiqué que 500 000 $ iraient à la Croix-Rouge pour aider notamment les personnes à se réinstaller. Par ailleurs, 500 000 $ supplémentaires seront répartis entre les communautés touchées. Tout argent supplémentaire ira aux efforts de reconstruction, a ajouté le premier ministre, bien qu’il ait noté que les travaux prendraient du temps et nécessiteraient une coordination entre les niveaux de gouvernement et les résidants concernés.

Le processus de reconstruction tiendra également compte de la probabilité de tempêtes intenses plus fréquentes à l’avenir, a souligné M. Furey, ainsi que des souhaits de nombreux résidants qui craignent maintenant de reconstruire ou de retourner dans des maisons si proches de la côte.

M. Furey dit qu’il aimerait que M. Trudeau sache qu’Ottawa «a besoin d’être ici avec un soutien financier».

Les Forces armées canadiennes étaient sur le terrain à Terre-Neuve mercredi pour s’assurer du bien-être de la population et visiter certaines petites communautés le long de la côte qui ont été isolées et sans service de téléphonie cellulaire depuis la tempête de samedi.