Terre-Neuve-et-Labrador assouplit certaines mesures de santé publique

Terre-Neuve-et-Labrador lève lundi certaines des restrictions de santé publique imposées pour ralentir la propagation de la COVID-19.

La province entre dans le «niveau d’alerte quatre» dans son plan de réouverture à cinq niveaux, permettant à certaines entreprises comme les cabinets d’avocats et d’autres services professionnels, de même que des garderies réglementées, de rouvrir avec certaines restrictions.

Les petits rassemblements pour les funérailles, les enterrements et les mariages sont également autorisés, avec une limite de 10 personnes suivant les règles de distanciation physique.

Les parcs municipaux et les terrains de golf peuvent rouvrir et la chasse et la pêche récréatives sont autorisées.

Les fonctionnaires rappellent aux gens que les nouvelles règles ne permettent pas les fêtes ou autres rassemblements sociaux.

La province ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 lundi, ce qui laisse le total à 261, avec 244 guérisons.

Les responsables de la santé publique ont précisé que le niveau d’alerte quatre durera au moins 28 jours, permettant deux «périodes d’incubation» du virus avant que plus de restrictions ne soient levées dans la province.

Toujours aucun nouveau cas au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la Santé publique n’a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 pour une cinquième journée consécutive.

Il y a toujours 120 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, dont deux cas actifs, et 118 personnes se sont rétablies. Aucun des cas actifs n’est hospitalisé.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a annoncé les patients des foyers de soins et des centres de soins palliatifs seront désormais autorisés à désigner deux visiteurs qui pourront venir leur offrir du soutien et du réconfort. Les deux personnes choisies seront les deux seuls visiteurs autorisés, et le patient ne pourra recevoir qu’un seul visiteur à la fois

La Nouvelle-Écosse a de son côté signalé un nouveau cas de COVID-19 et un autre décès dans le centre de soins de longue durée Northwood, à Halifax.

Cela porte le nombre total de cas dans la province à 1019, et 48 décès.

Quarante-deux des décès sont survenus chez des résidents de l’établissement de Northwood.

La province affirme que 156 résidents et 18 membres du personnel de Northwood sont actuellement atteints du nouveau coronavirus.

L’administratrice en chef de la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard a quant à elle fourni des éclaircissements sur la décision de la province d’assouplir certaines restrictions.

La Dre Heather Morrison dit que la province ne compte encore que 27 cas de COVID-19 — tous considérés comme des cas guéris — et aucune preuve de transmission communautaire.

La Dre Morrison ajoute que les gens ont des questions sur la décision de la province de permettre à un même ménage de se réunir à l’intérieur avec jusqu’à cinq personnes d’autres ménages.

Elle dit que la distance physique doit toujours être respectée et que la nourriture ne peut pas être partagée.

Les enfants peuvent jouer avec leurs amis à l’intérieur ou à l’extérieur selon les mêmes règles, mais on ne recommande pas de permettre d’inviter des amis à dormir à la maison.