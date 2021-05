Le Nouveau-Brunswick signale deux autres cas de thrombose liés à AstraZeneca

Le Nouveau-Brunswick a signalé jeudi deux autres cas de thrombose liés au vaccin Oxford-AstraZeneva contre la COVID-19.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, dit que toutes deux ont développé un caillot sanguin rare associé à de faibles taux de plaquettes, connu comme une thrombocytopénie immunitaire thrombotique (TIT), après avoir reçu leur dose de vaccin à la mi-avril. Une de ces personnes a récupéré tandis que l’autre est hospitalisée.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le Nouveau-Brunswick a recensé quatre cas de TIT. L’un d’entre eux est décédé.

Les autorités ont rapporté jeudi 16 nouveaux cas de COVID-19, soit près du double de la veille.

Dix personnes ont été admises à l’hôpital, dont trois aux soins intensifs.

Ailleurs

Terre-Neuve-et-Labrador signale sept nouveaux cas de COVID-19.

La santé publique précise que les sept cas ont été liés à des voyages ou à des infections déjà connues.

Les responsables affirment que l’on compte maintenant 82 cas actifs signalés dans la province et que personne n’est hospitalisé en raison de la maladie.

Les résidents de la province âgés de 40 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour une première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

De son côté, l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé un nouveau cas de COVID-19 relié à une garderie à Charlottetown.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, a déclaré qu’il s’agit d’une personne dans la vingtaine qui travaille au centre de garde d’enfants Leaps and Bounds.

Elle a ajouté que le centre prend en charge entre 38 et 40 enfants et compte huit employés.

La Dre Morrison a indiqué que le centre serait fermé et que les enfants, le personnel et leurs proches seraient testés et invités à s’isoler en attendant les résultats.