Terre-Neuve-et-Labrador rapporte un sommet dans les décès survenus à l’urgence

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Un premier intervenant de Terre-Neuve dit qu’il n’est pas surpris que la province ait enregistré un sommet en cinq ans du nombre de personnes décédées dans les services d’urgence en 2022.

Jamie Budden, le chef des pompiers de Whitbourne, affirme que les personnes malades ou blessées de sa région doivent voyager beaucoup plus loin depuis que la salle d’urgence locale a fermé «temporairement» le 27 juin 2022 et n’a jamais rouvert.

La distance occupe les ambulances plus longtemps, et M. Budden dit que cela peut signifier que les victimes d’accidents de véhicules attendent parfois plus de 30 minutes pour une ambulance.

Avec l’attente et les distances supplémentaires, il se demande souvent si la personne qu’il a placée à l’arrière d’une ambulance survivra.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, 326 personnes sont décédées dans les services d’urgence de la province en 2022, contre 262 au cours de chacune des deux années précédentes.

Il s’agit d’un bond de 24 % depuis l’année précédente, et les responsables de la santé ont déclaré que ce nombre «pourrait» inclure ceux qui ont été déclarés morts aux urgences mais qui sont décédés avant leur arrivée.

Le docteur Kris Luscombe, président de l’association médicale de la province, affirme que de nombreuses personnes ne subissent pas de dépistage régulier pour des problèmes de santé parce qu’elles n’ont pas de médecin de famille.

Le docteur Luscombe est psychiatre et il dit que les personnes qui se présentent aux urgences pour des soins psychiatriques sont les plus malades qu’il a vues depuis une décennie.

La Nouvelle-Écosse a également connu un sommet en cinq ans de décès aux urgences en 2022, avec un bond de 10 % à 558 contre 505 personnes.

Le Réseau de santé Vitalité du Nouveau-Brunswick a fourni des chiffres montrant un pic en 2021, avec 267 décès. Le Réseau de santé Horizon de la province n’a fourni aucun chiffre.

Les données des responsables de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard montrent que la province a connu un sommet en cinq ans en 2018, avec 49 décès.