Terre-Neuve-et-Labrador signale un nombre record de 194 nouvelles infections

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — La province de Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré mardi un nouveau record de cas de COVID-19 en une seule journée, avec 194 nouvelles infections.

Les responsables indiquent que la région sanitaire de l’Est continue de signaler la majorité des nouveaux cas, avec 154 infections. Dans la région sanitaire centrale, les autorités ont rapporté 15 nouveaux cas, 12 dans la région occidentale et 13 dans la région de Labrador-Grenfell.

La province compte maintenant 843 infections actives.

Les responsables affirment toutefois que personne n’a été hospitalisé en raison de la maladie.

Plus de 500 nouveaux cas en Nouvelle-Écosse

Les élèves de la Nouvelle-Écosse bénéficient d’une semaine supplémentaire pour leurs vacances des Fêtes dans le cadre d’un plan de réouverture des écoles face à la propagation de la COVID-19.

Les autorités ont annoncé un retour le 10 janvier pour les élèves afin de laisser aux familles le temps de surveiller les symptômes de la COVID-19 et de prendre des rendez-vous pour la vaccination. Les enseignants et autres membres du personnel scolaire retourneront dans les écoles le 4 janvier pour préparer le retour des élèves en classe.

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse ont signalé 561 nouveaux cas de COVID-19.

Dans un communiqué de presse publié mardi, les responsables indiquent que la plupart des cas se trouvent dans la zone centrale de la province, qui comprend Halifax, avec 430 nouvelles infections.

Ils indiquent également que 54 cas ont été identifiés dans la zone est, 39 dans la zone nord et 38 dans la zone ouest.

Les experts de la santé affirment que le nombre d’infections de la maladie est probablement beaucoup plus élevé que ce qui est rapporté, car un certain nombre d’hôpitaux et de centres ont atteint leurs limites de capacités en termes de dépistage.

Les autorités signalent également un nouveau cas lié à une épidémie à l’infirmerie Halifax du Queen Elizabeth II Health Sciences Centre.

Six patients de l’infirmerie Halifax de l’hôpital ont été déclarés positifs à la COVID-19.

306 nouveaux cas au N.-B.

Les responsables de la santé au Nouveau-Brunswick ont signalé mardi 306 nouveaux cas et une légère hausse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Trente-huit personnes étaient hospitalisées, mardi, en hausse de trois par rapport à la veille. Il y avait 13 patients aux soins intensifs, un de moins que le jour précédent.

Parmi les nouveaux cas annoncés, il y en a notamment 111 dans la région de Moncton et 90 dans la région de Saint-Jean.

La Santé publique a signalé que 82,8 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19; que 90 pour cent ont reçu leur première dose; et que 18,4 pour cent ont reçu une dose de rappel.

Les centres de dépistage continuent de faire face à une augmentation de la demande de tests PCR.