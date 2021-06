Terre-Neuve-et-Labrador taxera les boissons sucrées à compter du 1er avril 2022

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le budget déposé lundi par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador prévoit l’imposition à compter du 1er avril 2022 d’une taxe de 0,20 $ par litre de boissons sucrées.

La ministre des Finances, Siobhan Coady, affirme que cette décision fait de la province une leader au Canada et qu’elle contribuera à réduire dans l’avenir la pression sur le système de santé.

Cette décision du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a été remarquée par la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui milite depuis de nombreuses années en faveur de l’imposition d’une taxe sur les boissons sucrées.

L’organisme croit qu’une taxe de 0,20 $ le litre permettra des économies substantielles à moyen et long terme et générera rapidement des revenus à investir en prévention. Il espère que l’exemple de Terre-Neuve-et-Labrador éveillera les décideurs du Québec afin et que ceux-ci utilisent, à leur tour, les leviers fiscaux au profit de la santé de la population.

La Coalition croit que la taxation des produits nocifs pour la santé, dont font partie les boissons sucrées, contribue à contrebalancer les dépenses de santé associées à la consommation de ces boissons, ainsi que les investissements marketing élevés de l’industrie.

L’organisme ajoute qu’il importe de dénormaliser la consommation régulière de ces produits en leur apposant une taxe importante.

La taxe sur les produits du tabac sert d’inspiration à cette proposition de la Coalition car à son avis, la dissuasion financière servant à faire la promotion de comportements sains a fait ses preuves.