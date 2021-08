Terre-Neuve: la GRC arrête un présumé tireur près de St. John’s

TERRA NOVA, T.-N.-L. — La GRC de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré que la police détenait un suspect après des informations faisant état d’un tireur actif près du village de Terra Nova au nord-ouest de St. John’s.

À un moment mardi, la GRC avait demandé aux gens de la communauté de verrouiller leurs portes, de s’abriter et de rester à l’écart des fenêtres.

La police a déclaré plus tard dans un communiqué qu’il n’y avait plus de menace pour la sécurité publique et que personne n’avait été blessé.

Le suspect a été identifié comme étant Kyle Rideout, 30 ans.

La GRC a indiqué que plus de détails seront publiés mercredi.