Tesla: Elon Musk jugé non coupable pour ses publications sur Twitter

SAN FRANCISCO DE LOBA, Colombie — Vendredi, un jury a décidé qu’Elon Musk n’avait pas fraudé les investisseurs avec ses publications sur Twitter de 2018 au sujet du constructeur automobile électrique Tesla dans une proposition d’accord qui s’est rapidement déroulée et a soulevé des questions quant à savoir si le milliardaire avait induit les investisseurs en erreur.

Le jury de neuf membres a rendu son verdict après moins de deux heures de délibération à la suite d’un procès de trois semaines. Cela représente une justification majeure pour M. Musk, qui a passé environ huit heures à la barre des témoins pour défendre ses motivations.

M. Musk, âgé de 51 ans, n’était pas présent pour la brève lecture du verdict, mais il a fait une apparition surprise plus tôt vendredi pour les arguments de clôture qui ont proposé des portraits radicalement différents de lui.

Peu de temps après le verdict, M. Musk s’est rendu sur Twitter — la tribune qu’il possède maintenant — pour célébrer.

«Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu !» a écrit M. Musk.

La décision de M. Musk de rompre avec ses autres responsabilités pour assister aux plaidoiries finales, même s’il n’était pas obligé d’être là, a peut-être eu un impact sur les jurés, a déclaré Michael Freedman, un ancien procureur fédéral qui travaille maintenant pour un cabinet d’avocats qui a représenté des célébrités et des dirigeants d’entreprise.

«Cela montre qu’il a une présence», a dit M. Freedman.

Nicholas Porritt, un avocat qui représentait les investisseurs lésés de Tesla, a déclaré qu’il était déçu après avoir exhorté les jurés dans ses plaidoiries finales à réprimander M. Musk pour un comportement imprudent qui menaçait de créer «l’anarchie».

«Je ne pense pas que ce soit le genre de conduite que nous attendons d’une grande entreprise publique», a déclaré Me Porritt, abattu, après avoir discuté du verdict avec quelques jurés qui se sont réunis pour lui parler. «Les gens peuvent tirer leur propre conclusion sur le fait qu’ils pensent que c’est OK ou non.»

Au cours de leur discussion avec Me Porritt, les jurés leur ont dit qu’ils avaient trouvé le témoignage de M. Musk crédible. Ils ont également exprimé des doutes quant à savoir si le gazouillis de M. Musk était la seule raison des fluctuations du cours de l’action de Tesla au cours de la période de 10 jours en août 2018 couverte par l’affaire.

Le procès a opposé les investisseurs de Tesla représentés dans un recours collectif contre M. Musk, chef de la direction du constructeur automobile électrique et du réseau social Twitter qu’il a acheté pour 44 milliards $ US il y a quelques mois.

Peu de temps avant de monter à bord de son jet privé le 7 août 2018, M. Musk a écrit sur Twitter qu’il avait le financement pour privatiser Tesla, même s’il s’est avéré qu’il n’avait pas obtenu d’engagement à toute épreuve pour un accord qui aurait coûté 20 milliards $ US à 70 milliards $ US. Quelques heures plus tard, M. Musk a envoyé un autre gazouillis indiquant que l’accord était imminent.

L’intégrité de M. Musk était en jeu lors du procès ainsi qu’une partie d’une fortune qui l’a établi comme l’une des personnes les plus riches du monde. Il aurait pu être aux prises avec une facture de milliards de dollars de dommages et intérêts si le jury l’avait reconnu responsable des gazouillis de 2018 qui avaient déjà été considérés comme des mensonges par le juge présidant le procès.

Cette décision, rendue l’année dernière par le juge de district américain Edward Chen, a laissé au jury le soin de décider si M. Musk avait été imprudent avec ses publications et avait agi d’une manière qui blessait les actionnaires de Tesla.