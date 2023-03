Tesla veut réduire de moitié le coût de sa prochaine génération de véhicules

DÉTROIT — Tesla compte réduire de moitié le coût de sa prochaine génération de véhicules, principalement en utilisant des techniques de fabrication novatrices et des usines plus petites.

Le PDG, Elon Musk, et d’autres dirigeants ont décrit les objectifs lors d’une présentation de trois heures et demie à l’occasion d’une journée des investisseurs au siège social de Tesla à Austin, au Texas, mercredi, alors qu’ils présentaient le troisième plan directeur de l’entreprise.

Les changements pourraient porter le coût d’une nouvelle génération de véhicules à environ 25 000 $. De nombreux investisseurs espéraient avoir un aperçu de la prochaine génération de véhicules, mais Musk a dit qu’ils ne seraient pas montrés jusqu’à ce qu’il y ait un dévoilement approprié.

Les actions de Tesla ont chuté de près de 6 % pendant la présentation qui s’est terminée peu après 20 h, heure de l’Est.

Elon Musk a annoncé que Tesla prévoit construire une nouvelle usine au Mexique près de Monterrey. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’elle n’y transférerait pas la production d’autres usines, où Tesla prévoit d’augmenter la cadence. Ils ont dit que l’usine mexicaine construirait la prochaine génération de véhicules, qui seront également construits dans d’autres usines.

Il est probable que les véhicules Tesla de la prochaine génération seront plus petits que les véhicules actuels pour faire baisser les prix, mais ce n’était pas clair dans l’exposé. De nombreux constructeurs automobiles construisent de plus petits véhicules au Mexique pour économiser sur les coûts de main-d’œuvre et préserver les marges bénéficiaires.

L’analyste Garrett Nelson, de CFRA, a attribué la baisse de l’action de Tesla au manque de détails sur les nouveaux véhicules ainsi qu’à l’histoire de la société qui a vu son cours de l’action augmenter avant les grands événements, avant de chuter lorsque les nouvelles sont faites.

Il a dit que la vision à long terme de l’entreprise peut avoir déçu certains investisseurs, mais il voit la vision de Tesla comme justifiant sa valorisation des actions élevées par rapport à d’autres constructeurs automobiles.

«Ce qu’ils ont décrit montre vraiment qu’il mérite d’être vendu à un prix très élevé au reste de l’industrie», a-t-il déclaré.

Franz Von Holzhausen, le directeur du design de Tesla, a déclaré que la société doit réduire encore ses coûts afin d’atteindre son objectif ambitieux de production de véhicules électriques de 20 millions de véhicules par an d’ici 2030. Tesla s’attend à en fabriquer 1,8 million cette année.

Les dirigeants ont indiqué que sa prochaine usine de groupe motopropulseur électrique sera la moitié de la taille de celui que Tesla vient de construire à Austin, coûte 65% moins.

«Cela signifie également que nous pouvons construire plus d’usines en même temps», a déclaré Tom Zhu, qui dirige la fabrication de Tesla.

Zachary Kirkhorn, directeur financier, a affirmé que la compagnie a réduit de moitié les coûts entre les premiers modèles S et X et la deuxième génération, les modèles 3 et Y. Il prévoit de le faire à nouveau pour la prochaine génération, mais aussi d’améliorer les voitures en même temps.

Quant à la conception des nouveaux modèles, ils devraient avoir moins de métaux rares et dispendieux dans les batteries.

«À mesure que nous améliorons l’abordabilité, le nombre de clients qui ont accès à nos produits augmente», a souligné M. Kirkhorn.

Pour sa part, le PDG de l’entreprise Elon Musk a affirmé que la demande pour les véhicules Tesla est grande, mais beaucoup de consommateurs ne peuvent pas se le permettre.

Les dirigeants ont déclaré que Tesla est unique par rapport aux autres constructeurs automobiles parce que toutes les personnes impliquées dans la conception et la fabrication de véhicules sont dans la même pièce. La société conçoit et fabrique également un grand nombre de ses pièces et logiciels, tandis que d’autres comptent sur des fournisseurs de pièces.

Le constructeur de voitures électriques, dont le siège social est à Austin, au Texas, prévoit offrir un forfait de charge à la maison illimitée pour 30 $ US par mois dans cet État américain en utilisant le vent comme source d’énergie.