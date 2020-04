Tests de dépistage de la COVID-19: le Canada bientôt autosuffisant, dit Trudeau

MONTRÉAL, Ont. — Le Canada sera bientôt autosuffisant en matière de tests de dépistage de la COVID-19.

C’est ce qu’a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien mercredi, en annonçant qu’une entreprise du Nouveau-Brunswick serait en mesure d’assurer l’approvisionnement pour l’ensemble du pays.

«L’entreprise LuminUltra, du Nouveau-Brunswick, est en train d’augmenter sa capacité de production, de façon à fournir assez de produits chimiques pour effectuer les tests de COVID-19 qu’il faut faire à chaque semaine dans toutes les provinces», a affirmé M. Trudeau.

« Et au cours des derniers jours, on a reçu plus d’écouvillons pour les provinces», a précisé le premier ministre devant sa résidence officielle à Ottawa.

Plus tard dans la journée, l’entreprise qui oeuvre dans le secteur de la biotechnologie à Fredericton a confirmé qu’elle fournira 500 000 tests de dépistage de la COVID-19 par semaine au gouvernement canadien.

Dans un communiqué de presse, le président-directeur général de LuminUltra, Pat Whalen, admet qu’il a fallu faire des ajustements et redéployer son équipe pour développer les tests nécessaires, en travaillant étroitement avec l’Agence de santé publique du Canada au cours des dernières semaines.

«En produisant et fournissant 500 000 tests par semaine en utilisant notre infrastructure existante, nous fournirons essentiellement un test pour chaque Canadien – une étape importante pour combattre la pandémie, protéger les Canadiens et réduire le coût humain de cette maladie», ajoute M. Whalen.

Il précise que «LuminUltra a les outils et le talent spécialisés pour produire les tests de dépistage rapidement, minutieusement et en grande quantité». Selon le pdg de LuminUltra, «l’entreprise est en bonne position tant d’un point de vue manufacturier que financier pour accélérer la production pour répondre à la demande croissante».

LuminUltra est une entreprise canadienne de biotechnologie comptant une vingtaine d’années d’expérience dans le développement et la production d’analyses biologiques à résultats rapides pour les applications environnementales comme les tests d’eau.