Thaïlande: au moins 35 morts lors d’une fusillade dans une garderie

BANGKOK — Un ancien policier a tué au moins 24 enfants et 11 adultes, jeudi, lors d’une attaque à l’arme à feu et au couteau qui a commencé dans une garderie en Thaïlande.

L’agresseur a fui la première scène et a tiré des coups de feu depuis sa voiture pendant qu’il rentrait chez lui. Il a ensuite tué sa femme et son enfant, avant de s’enlever la vie.

Des photos et des vidéos de la garderie publiées en ligne montraient le sol d’une pièce qui était maculé de sang. Des images de l’alphabet et d’autres décorations colorées ornaient les murs.

Les autorités ont identifié l’agresseur comme étant un ancien policier et ont déclaré qu’il était entré dans la garderie en après-midi dans la ville de Nongbua Lamphu, dans le nord-est de la Thaïlande.

Vingt-deux enfants et deux adultes ont été tués dans le bâtiment avant que l’agresseur ne prenne la fuite, selon un communiqué de la police. Mais il a continué à tirer sur des gens depuis sa voiture, a indiqué le général de police Paisal Luesomboon à l’Associated Press.

Après son retour à la maison, il a tué sa femme et son enfant, puis lui-même, a ajouté la police.

La police a déclaré qu’il avait tué deux autres enfants et neuf adultes à l’extérieur de la garderie, dont sa femme et son fils.

Les décès liés aux armes à feu en Thaïlande sont beaucoup plus rares que dans des pays comme les États-Unis et le Brésil, mais plus élevés que dans des pays comme le Japon et Singapour, qui ont des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Le taux de décès liés aux armes à feu en 2019 était d’environ 4 pour 100 000, contre environ 11 pour 100 000 aux États-Unis et près de 23 pour 100 000 au Brésil.

La pire fusillade de masse du pays est survenue en 2020 lorsqu’un soldat avait ouvert le feu dans le centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays. Il avait tué 29 personnes et avait tenu en haleine les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être abattu.