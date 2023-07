The 1975 annule des concerts après avoir critiqué les lois anti-gaies de la Malaisie

JAKARTA, Indonésie — Le groupe de pop rock britannique The 1975 a annoncé, dimanche, qu’il annulait ses spectacles à Jakarta et à Taipei après que le gouvernement malaisien eut interrompu un festival de musique. Le chanteur principal du groupe avait dénoncé les lois anti-gaies du pays et embrassé un membre masculin du groupe sur la scène.

The 1975 devait se produire au We The Fest, le festival annuel de musique d’été en Indonésie, à Jakarta, dimanche soir, dans le cadre de leur tournée en Asie de l’année 2023.

«The 1975 a le regret d’annoncer que ses prochains spectacles à Jakarta et à Taipei ne se dérouleront plus comme prévu», a déclaré le groupe dans un communiqué publié dimanche sur les plateformes de We The Fest sur les médias sociaux. Ils ont ajouté que la décision n’a pas été prise à la légère «mais malheureusement en raison des circonstances actuelles, il est impossible de poursuivre les spectacles en cours».

L’Indonésie, la nation musulmane la plus peuplée du monde, n’interdit pas les droits LGBTQ, sauf dans la province conservatrice d’Aceh.

Matt Healey, le chanteur principal de The 1975, a utilisé des grossièretés dans son discours critiquant la position du gouvernement malaisien contre l’homosexualité, avant d’embrasser le bassiste Ross MacDonald. Des images de l’incident ont été publiées sur les réseaux sociaux et ont déclenché une réaction violente en Malaisie, majoritairement musulmane.

Le ministre malaisien des Communications et du Numérique, Fahmi Fadzil, a critiqué la conduite de Matty Healy vendredi soir, et a déclaré dans un message sur Facebook que l’homosexualité est un crime dans le pays passible de 20 ans de prison et de coups de bâtons.

Ce n’était pas la première fois que Matt Healy utilisait la scène pour défendre les droits des personnes homosexuelles. En 2019, il a embrassé un admirateur masculin lors d’un concert aux Émirats arabes unis, qui interdit également les actes homosexuels, selon des médias.