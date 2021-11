The Lumineers et Ben Harper parmi 200 artistes dans un spectacle pour l’environnement

NEW YORK — Plus de 200 artistes de la scène musicale se produiront le mois prochain dans le cadre d’un événement de financement en ligne pour l’environnement qui sera diffusé sur YouTube.

Black Pumas, Jack Johnson, Ben Harper, The Lumineers, Cat Stevens, Rhiannon Giddens, Mickey Hart (de Grateful Dead), Taj Mahal et Rosanne Cash font partie des artistes qui ont embrassé la cause de «La musique pour la paix: un événement mondial pour l’environnement», ont déclaré les organisateurs mardi.

L’organisation Playing for Change orchestre l’événement en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population. Le concert sera diffusé sur la chaîne YouTube de Playing for Change le 15 décembre à partir de 21 h (heure de l’Est).

Conçu pour promouvoir la viabilité environnementale, l’événement permettra d’amasser des fonds pour des organisations comme Conservation International, American Rivers et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Le concert est en quelque sorte la suite d’un événement de 2020 qui a permis de récolter plus d’un million de dollars pour des causes de justice sociale.

Les autres artistes participants incluent Keb’ Mo’, Rodrigo Y Gabriela, Sara Bareilles, Slash, the Pocket Queen et Giovanni Hidalgo. D’autres participants seront annoncés prochainement.