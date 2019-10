Thérapie cellulaire: l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est désigné

MONTRÉAL — L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, vient d’être désigné Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire — une désignation qui devrait profiter à tous les patients québécois, affirme l’équipe concernée.

Deux ministres se sont déplacés pour en faire l’annonce, Danielle McCann, de la Santé et des Services sociaux, et Pierre Fitzgibbon, de l’Économie et de l’Innovation.

Le fait de désigner le centre hospitalier comme Institut universitaire dans ce domaine facilitera les partenariats, même à l’étranger. Cette reconnaissance constitue une sorte de sceau de qualité, a expliqué en conférence de presse le docteur Denis-Claude Roy, directeur de la recherche et hématologue.

La thérapie cellulaire est une révolution dans le traitement du cancer et de plusieurs autres maladies.

L’équipe travaille déjà à la création de la première unité de production de thérapie génique. À cette fin, Québec a annoncé l’octroi d’une somme pouvant atteindre 4 millions $ pour l’acquisition d’équipement de recherche de pointe. La fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont y accordera aussi 1 million $.