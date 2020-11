Therrien est «tellement déconnecté» que c’en est «dégoûtant», dit Jagmeet Singh

OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique s’en prend à nouveau au député bloquiste qu’il a traité, le printemps dernier, de raciste.

Mardi, le député Alain Therrien a voulu revenir sur l’épisode du printemps, devant un comité qui se penche sur la sécurité sur la colline parlementaire.

«Moi, quand Jagmeet Singh a eu la bonne idée de me traiter de raciste, j’ai eu des dizaines de milliers de courriels haineux (…) et j’ai eu des menaces de mort. Plusieurs menaces de mort. Ce qui a fait que mon bureau de comté et ma maison ont été supervisés par la police du Roussillon, dans mon coin de pays», a relaté le député.

«Mes enfants de 8 et 11 ans (…) étaient très inquiets, même apeurés» a tenu à ajouter M. Therrien.

Mercredi, invité à commenter cette sortie du député bloquiste, le chef néo-démocrate a d’abord rappelé «le contexte». Au printemps, il reprochait à M. Therrien de ne pas appuyer sa démarche pour dénoncer le racisme systémique de la GRC à l’égard des autochtones.

«Des gens sont morts (…) parce que la police s’est présentée et, au lieu d’aider des membres d’une famille, ces gens ont été tués», a dit M. Singh. «Les Autochtones sont en train d’être tués, brutalisés, battus», a-t-il insisté.

«Dans ce contexte, que quelqu’un se plaigne de sa propre situation, sans parler de ce que ces gens vivent (…), c’est tellement déconnecté de ce que les gens vivent, c’est dégoûtant», a-t-il lancé.

Lorsque le journaliste qui a soulevé cette question l’a invité à dire quelque chose à ceux qui ont fait des menaces à M. Therrien, M. Singh a dit que «ça ne va pas aider» la cause.

«Ce n’est pas (…) à propos d’un seul député. Nous n’obtiendrons pas les changements que nous réclamons en attaquant un seul député qui ne fait même pas partie du gouvernement», a-t-il souligné.