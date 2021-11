Thomas Khairy figure parmi le «top 30» des moins de 30 ans de Forbes

MONTRÉAL — Un chercheur montréalais fait partie des 30 jeunes âgés de moins de 30 ans les plus impressionnants du monde pour l’année 2021, selon le magazine Forbes.

Thomas Khairy était devenu l’an dernier le plus jeune auteur principal d’un article jamais publié par le New England Journal of Medicine, qui est possiblement le journal médical le plus prestigieux de la planète.

Lors de travaux menés à l’Institut de cardiologie de Montréal, M. Khairy et ses collègues avaient démontré que le risque d’infection lors de l’implantation de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs était similaire, qu’il s’agisse d’appareils restérilisés ou d’appareils neufs.

La Presse Canadienne a fait le point avec le cégépien qui présentera évidemment au printemps une demande d’admission en médecine.

—-

Comment as-tu réagi quand Forbes t’a inclus dans sa liste des «Top 30 Under 30»?

J’étais tellement choqué quand j’ai découvert la nouvelle! Je savais que j’étais nominé, mais je ne sais toujours pas qui m’a nominé. J’ai découvert que j’ai fait la liste la même journée que la liste a été publiée. On ne me l’a pas dit d’avance, c’était un choc. Je me rappelle, j’avais terminé un cours de biologie en ligne pour mon école, puis je reçois un courriel par Forbes disant, «Félicitations, vous avez été nommé pour la liste ’30 Under 30’» pour la catégorie Healthcare (Soins de santé). C’était incroyable. Je suis très reconnaissant.

Est-ce que tu croyais vraiment à tes chances quand tu as été mis en nomination?

Non, pas du tout. Je venais de voir mon nom dans le New England Journal of Medicine. Je n’arrivais toujours pas à croire que tout cela était vraiment en train de se réaliser. Je croyais que c’était toujours un rêve. Et là on rajoute une nomination pour Forbes? Je me disais, non, déjà le New England c’est un rêve que je n’ai jamais cru pouvoir réaliser. Toute l’équipe avec laquelle j’ai travaillé, on ne pensait pas pouvoir se rendre dans le New England, puis finalement on a réussi. Alors là on rajoute une nomination pour Forbes et je me disais, c’est sûr que ça serait incroyable de faire la liste, mais dans ma tête, même si je ne faisais pas la liste, je ne serais pas du tout déçu parce que déjà le New England, c’était tellement (fantastique).

Est-ce que tu vois ça comme une preuve que vos travaux ont une importance pour le grand public et pas seulement pour la communauté médicale?

Oui. Ça me rend tellement joyeux de savoir que le projet sur lequel on a travaillé avec cette équipe pendant plusieurs années, que c’est plus que juste de la médecine, c’est vraiment ça que j’aime le plus.

Est-ce qu’il y a une certaine pression qui accompagne une nomination comme celle-là par Forbes? Le sentiment que tu dois faire de grandes choses si tu fais partie des 30 jeunes les plus brillants de la planète?

Oui. C’est sûr qu’il y a de la pression. Mais je vous dirais que c’est impossible que je fasse partie des 30 jeunes les plus brillants de la planète.

Forbes n’est pas d’accord.

Je ne me considère pas à un niveau aussi élevé. C’est vraiment comme si je vis deux vies complètement différentes. Dans une vie, j’étais récemment à Detroit pour une conférence avec les autres sur la liste de Forbes. Puis en même temps j’étudie, j’ai mes cours à l’école, je n’ai pas encore postulé pour la médecine. Alors oui, il y a de la pression, mais c’est un peu difficile d’avoir réalisé quelque chose comme ça à l’âge que j’ai, sachant que ça va probablement être l’un des plus grands accomplissements de ma vie. Je ne suis pas en train de me plaindre, je suis très, très, très chanceux d’avoir vécu cette expérience, mais c’est sûr que ça vient avec un peu de pression pour ce que je vais faire avec le restant de ma vie.

As-tu participé à d’autres travaux à l’Institut de cardiologie?

Oui, mais malheureusement pas avec la même équipe, parce que j’ai tellement aimé l’équipe avec laquelle j’ai travaillé! Mais il y a une autre cardiologue qui fait beaucoup de recherches en génétique qui m’a contacté pour demander si j’étais intéressé à contribuer à son projet à elle. C’était un mélange de cardiologie et de génétique. Ça m’a tellement intéressé! C’était une autre chance pour moi de faire de la recherche et j’aime beaucoup faire de la recherche. Je suis tellement chanceux qu’elle m’ait donné encore une autre opportunité.

C’est une autre belle reconnaissance d’avoir été approché par une chercheuse qui voulait travailler avec toi.

Oui, je suis vraiment privilégié.

—-

Les propos de Thomas Khairy ont été abrégés à des fins de concision et de clarté.