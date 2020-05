Tiff Macklem devient le nouveau gouverneur de la Banque du Canada

OTTAWA — L’ancien premier sous-gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem est de retour à la banque centrale pour succéder à son gouverneur actuel, Stephen Poloz, dont le mandat de sept ans prendra fin au début juin.

M. Macklem avait quitté la banque en 2014 et occupait depuis le poste de doyen de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a affirmé vendredi que M. Macklem apporterait à la banque centrale un leadership et une expertise «inestimables», alors qu’elle traverse la crise économique inédite.

La banque contrôle la masse monétaire du pays et tente de soutenir la croissance économique et la stabilité, tout en gardant l’inflation le plus près possible de sa cible idéale.

En outre, les déclarations du gouverneur au sujet de l’économie et du système financier définissent les tendances et ont une incidence sur les marchés.

L’autre principale candidate pour le poste était Carolyn Wilkins, l’actuelle numéro deux de la banque centrale.

M. Macklem était le premier sous-gouverneur de la Banque du Canada et considéré comme l’un des meilleurs candidats pour devenir gouverneur en 2013, mais il a été ignoré au profit de M. Poloz.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en matinée, M. Macklem a indiqué avoir été informé de la nomination jeudi et a dit espérer une transition en douceur au cours des prochaines semaines.

M. Poloz a affirmé qu’il quitterait la banque centrale avec une «joie mêlée de tristesse», mais il a estimé que la banque centrale serait «en bonnes mains» lorsque M. Macklem prendra officiellement le relais.