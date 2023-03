TikTok demeurera commanditaire de l’institut Broadbent, malgré les inquiétudes

OTTAWA — L’institut Broadbent n’abandonnera pas la commandite de la société TikTok pour sa prochaine conférence, malgré les inquiétudes accrues du gouvernement fédéral au sujet de cette application populaire et la sécurité nationale.

La directrice générale du groupe de réflexion, Jen Hassum, rappelle que les commanditaires ne dirigent pas l’institut Broadbent.

Elle ajoute que l’institut continuera de surveiller les nouvelles concernant TikTok et réévaluera la situation s’il y a de nouveaux développements ou si des accusations précises étaient lancées.

Le gouvernement fédéral bannit TikTok de ses appareils mobiles quelques jours après que les commissaires fédéral et provinciaux à la protection de la vie privée eurent lancé une enquête sur la plateforme de médias sociaux.

Il a été imité par la Chambre des communes et d’autres provinces, comme le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Les autorités de protection des renseignements personnels du Canada, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont lancé une enquête pour vérifier «si les pratiques de l’organisation sont conformes aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels et, plus précisément, si TikTok a obtenu un consentement valable pour la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels».

La dirigeante principale de l’information (DPI) du Canada, Catherine Luelo, a récemment jugé que l’entreprise présentait «un niveau de risque inacceptable» pour la vie privée et la sécurité

La plateforme de partage de courtes vidéos fait l’objet d’une surveillance accrue au Canada et ailleurs dans le monde récemment, puisque le gouvernement chinois a une participation dans son propriétaire, ByteDance. Les lois chinoises permettent également à l’État d’exiger d’avoir accès aux données des utilisateurs.

La société chinoise propriétaire de TikTok soutient depuis longtemps qu’elle ne partage pas de données avec le gouvernement chinois et que ses données ne sont pas conservées en Chine. Elle a également réfuté les accusations selon lesquelles elle collecte plus de données des utilisateurs que d’autres médias sociaux.