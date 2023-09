Tom Brady devient conseiller stratégique pour la compagnie aérienne Delta

ATLANTA — La compagnie aérienne Delta Air Lines a annoncé mercredi qu’elle a engagé l’ancien quart-arrière Tom Brady à titre de «conseiller stratégique à long terme».

Brady a remporté sept fois le Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Buccaneers de Tampa Bay.

«Amener un leader comme Tom dans l’équipe de Delta renforce notre mission de relier toutes les parties du monde tout en accélérant notre volonté d’amélioration continue pour nos collègues, nos clients et nos communautés», a déclaré le président-directeur général de Delta, Ed Bastien, dans un communiqué.

Delta a refusé de dévoiler le salaire de Brady ou d’autres détails de cette entente.

Delta a indiqué que Brady jouera un rôle en marketing et aidera l’entreprise basée à Atlanta à développer des formations et des outils de travail en équipe pour plus de 90 000 employés. Il apparaîtra également dans une série de vidéos sous forme d’entrevues pour discuter de l’adversité et des moyens de la surmonter.

Brady a quant à lui affirmé que ses coéquipiers et lui ont souvent volé avec Delta, «célébrant même des victoires au Super Bowl dans l’avion», et qu’il «aime et respecte» la compagnie depuis des années.

«Ayant grandi avec une mère qui était hôtesse de l’air, j’ai toujours admiré les personnes qui rendent le transport aérien aussi fluide», a commenté Brady, également dans un communiqué.

Brady a signé un contrat de 10 ans pour être le principal analyste de la chaîne Fox Sports lors des reportages de matchs. Il est également propriétaire minoritaire des Aces de Las Vegas, dans la WNBA, possède des entreprises de vêtement et de bien-être et a été la vedette de publicités télévisées pour la compagnie de location de voiture Hertz.