Tom Hanks animera une émission spéciale pour l’investiture de Joe Biden

NEW YORK — Tom Hanks animera une émission spéciale de 90 minutes à heure de grande écoute pour célébrer l’investiture de Joe Biden en tant que président des États-Unis, avec la participation de Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato et Ant Clemons.

«Je suis restée sans voix quand on m’a demandé de jouer!», s’est exclamée la chanteuse Demi Lovato sur Instagram. Ant Celmons était aussi euphorique: «Dire que c’est un rêve devenu réalité, serait un euphémisme!»

Justin Timberlake a annoncé que lui et Clemons interpréteront leur nouvelle chanson «Better Days». «Cette chanson était notre façon de faire le peu que nous pouvions pour encourager tout le monde à garder espoir», a-t-il soutenu.

L’émission spéciale sera diffusée en direct sur ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC à partir de 20 h 30 le 20 janvier. Elle sera également diffusée sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW, DirectTV et U-verse.

Selon les producteurs, l’événement «mettra en valeur la résilience, l’héroïsme et l’engagement unifié du peuple américain à se rassembler en tant que nation pour guérir et reconstruire».

L’investiture sera différente des autres investitures présidentielles en raison de l’émeute de la semaine dernière au Capitole. La sécurité sera extrêmement stricte autour de la zone.

L’événement allait déjà être plus modeste en raison de la pandémie de COVID-19; Joe Biden avait demandé aux partisans de rester à la maison et de regarder l’événement à distance. Conformément aux restrictions pour ralentir la propagation du virus, les activités traditionnelles comme le défilé et les bals inauguraux seront virtuelles.

