Toronto annule les événements en personne jusqu’à la fête du Travail

TORONTO — La ville de Toronto a annulé d’importants événements jusqu’à la fête du Travail dans le but de limiter la propagation de la COVID-19.

La liste des événements annulés inclut l’Exposition nationale canadienne (ENC), qui ne se tiendra pas pour une deuxième année consécutive.

Le personnel de la ville espère offrir ainsi une certaine certitude aux organisateurs d’événements, qui ont besoin de beaucoup de temps pour organiser des festivals et d’autres grands rassemblements.

La Ville dit qu’elle travaillera avec les organisateurs «pour les aider à passer à travers 2021 et à revenir plus forts en 2022».

Le maire de Toronto, John Tory, se dit déterminé à aider l’ENC à passer une autre année sans tenir l’événement.

M. Tory dit que la ville a soutenu l’Exposition lors de l’annulation de l’année dernière et qu’elle fera de même cette année.

D’autres événements annulés incluent le Honda Indy, Taste of the Danforth, le carnaval des Caraïbes et le défilé de la fête du Travail.