Toronto: homme de 32 ans accusé pour violence raciale sur une enfant de 12 ans

TORONTO — La police de Toronto annonce mardi qu’un homme a été accusé la veille d’agression motivée par la haine après avoir insulté et frappé une jeune fille âgée de 12 ans dans un autobus urbain de la ville, plus tôt en février.

La police allègue qu’au jour des faits allégués, l’accusé et la jeune fille se trouvaient dans le même autobus vers 16h15, dans l’est de Toronto. Le suspect aurait commencé à proférer des menaces non provoquées contre la jeune fille qu’il ne connaissait pas, et contre d’autres passagers.

L’homme aurait ensuite frappé la victime avec sa main tout en l’abreuvant d’insultes raciales.

Selon la police, l’homme a ensuite fui les lieux, dans le secteur de l’avenue Danforth et de la rue Main, avant l’arrivée des policiers.

La jeune fille de 12 ans a subi des blessures mineures.

La police signale qu’un homme âgé de 32 ans, de Toronto, a été arrêté lundi et accusé de menaces de lésions corporelles, d’agression et de non-respect d’une probation.