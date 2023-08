Toronto lance un projet pilote qui autorise l’alcool dans 27 parcs

TORONTO — À compter de mercredi, les résidants de Toronto sont autorisés à consommer de l’alcool dans certains parcs, alors que la Ville lance un projet pilote.

Le projet pilote se déroule jusqu’au 9 octobre et permet aux personnes de 19 ans et plus de boire de l’alcool dans 27 parcs à Toronto, dont Queen’s Park, Corktown Common et Earlscourt Park, où les responsables ont officiellement lancé l’initiative mercredi matin.

Les responsables de la Ville ont déclaré que boire dans les parcs n’était pas un problème majeur; la plupart des résidants le faisaient de manière respectueuse et responsable, et aucune contravention n’avait été donnée pour cela en 2023.

Dans le parc Trinity Bellwoods à l’extrémité ouest, Heather Laxdal dit qu’elle supposait que boire dans les parcs était déjà légal parce que c’est si courant. Elle ne pense pas que le projet pilote aura beaucoup d’impact.

Le programme proposé est en partie basé sur les expériences d’autres villes canadiennes – telles que Vancouver, Edmonton et Calgary – qui ont récemment élargi des programmes similaires pour permettre la consommation d’alcool dans certains parcs publics.

Calgary permet aux gens de boire dans certains parcs où les résidants peuvent réserver des tables de pique-nique publiques ou les utiliser selon le principe du premier arrivé, premier servi. Edmonton a voté pour autoriser de façon permanente la consommation d’alcool dans les parcs désignés en février.

Boire en mangeant dans une aire de pique-nique ou dans certains parcs est autorisé à Montréal et à Québec, mais interdit dans d’autres régions du Québec comme Longueuil et Sherbrooke.

En mai, la province de la Saskatchewan a adopté un projet de loi donnant aux municipalités et aux autorités des parcs le pouvoir d’autoriser ou non la consommation d’alcool pour les personnes en âge légal de boire, et Regina devrait débattre de l’idée plus tard ce mois-ci.

Toronto affirme qu’elle est la première ville de l’Ontario à introduire un projet pilote d’alcool dans les parcs depuis que la province a autorisé les municipalités à désigner des espaces publics pour la consommation.

Un sondage municipal sur la consommation responsable d’alcool dans les parcs mené plus tôt cette année a révélé que 44 % des résidants soutenaient l’idée, tandis que 34 % exprimaient une certaine opposition et 21% étaient neutres sur la question.

La plupart des préoccupations concernaient l’intoxication publique, les comportements perturbateurs et les détritus ou la souillure des espaces publics.