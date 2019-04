Toronto souligne l’anniversaire de l’attentat à la fourgonnette bélier

TORONTO — Le maire de Toronto a rappelé mardi que l’attentat à la fourgonnette bélier qui a plongé la métropole dans l’émoi et la tristesse il y a un an a également déclenché une vague de solidarité et de soutien parmi ses résidents.

Dix personnes ont été tuées et 16 autres blessées lorsqu’une fourgonnette de location a fauché des piétons sur les trottoirs animés de la rue Yonge, dans le nord de la ville, en ce début d’après-midi du 23 avril 2018. Alek Minassian, âgé de 26 ans, est accusé de 10 chefs de meurtre au premier degré et de 16 chefs de tentative de meurtre. Il devrait subir son procès en février prochain.

Quelques heures avant une cérémonie à la mémoire des victimes de l’attentat, John Tory espérait mardi matin que la ville ferait toujours preuve de la même force et du même esprit à l’avenir — et pas seulement dans l’adversité. «Cette perte insoutenable de vies humaines a endeuillé notre ville (…) C’était une tragédie sans précédent», a déclaré M. Tory mardi matin.

«Nous avons vu des gens de tous les horizons accourir pour venir en aide immédiatement aux victimes et offrir leur aide par la suite. Nous avons vu des gens de toutes les confessions se rassembler pour pleurer et réconforter ceux qui en avaient tellement besoin (…) Nous avons vu notre ville unie contre le mal, toute vouée à la guérison et à l’amour.»

Beaucoup de ceux qui avaient aidé ce jour-là — les premiers intervenants mais aussi de bons samaritains — sont toujours affectés par ce qu’ils ont vu, a aussi rappelé le maire Tory.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et le directeur de la Police de Toronto, Mark Saunders, ont également salué le geste de ceux qui se sont précipités au secours de purs étrangers ce jour-là.

«Même dans nos moments les plus sombres, nous restons toujours forts et unis», a soutenu M. Ford dans un communiqué. «Nous nous réunissons, comme beaucoup le feront aujourd’hui lors de veillées à travers la ville. Nous pleurons ceux que nous avons perdus et réconfortons les familles et les amis laissés derrière.»

Le chef Saunders a déclaré de son côté que la compassion manifestée à la suite de l’attentat illustre de façon «extraordinaire ce que sont les Torontois».

Monuments commémoratifs

Plusieurs cérémonies étaient prévues mardi pour commémorer le triste événement et rendre hommage aux victimes et à leurs proches.

La Ville de Toronto organisait une cérémonie à l’amphithéâtre Mel Lastman Square à 13 h 30, pour coïncider avec le moment de la journée où a eu lieu l’attentant.

Dans les heures précédant la cérémonie, la Ville devait installer des panneaux temporaires dans le secteur pour commémorer ce qu’elle a surnommé la «tragédie de la rue Yonge». Ces panneaux demeureront en place jusqu’à l’installation de monuments commémoratifs permanents. La Ville a annoncé que les consultations sur ces monuments commémoratifs commenceraient ce printemps.

Des événements étaient également prévus ailleurs dans le quartier où l’attentat a eu lieu — Willowdale. Cette communauté observera un moment de silence, en plus de tenir une veillée en soirée et d’offrir un souper gratuit, entre autres événements. Elle a également fait appel à des psychothérapeutes et à des chiens de thérapie pour ceux qui ont besoin de soutien.

Plus de 4 millions $ ont été collectés depuis un an pour soutenir les victimes et leur famille.