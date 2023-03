Toronto met fin aux patrouilles supplémentaires dans les transports en commun

TORONTO — La police de Toronto déclare qu’elle met fin aux patrouilles supplémentaires dans les transports en commun qui avaient été mises en place à la fin janvier après plusieurs cas de violence très médiatisés dans le réseau.

L’augmentation de la présence policière à la Commission de transport de Toronto (TTC) a été comblée par des agents faisant des heures supplémentaires.

Le corps policier indique que ces quarts de travail supplémentaires prendront fin et qu’il reviendra au déploiement d’agents de service dans le réseau de la TTC pour des patrouilles proactives régulières.

Il indique que les quarts de travail supplémentaires pourraient reprendre à l’avenir si nécessaire.

Selon la police, la présence accrue depuis la fin janvier a entraîné 314 arrestations et des agents ont orienté plus de 220 personnes vers des ressources de soutien social comme un abri, de la nourriture et des services de santé mentale.

Le directeur municipal de Toronto, Paul Johnson, avait déclaré lors d’une réunion budgétaire en février que la police ne serait pas en mesure de payer les patrouilles en heures supplémentaires – qui coûtent environ 1,5 million $ par mois – après la fin de l’hiver, à moins qu’un financement additionnel ne soit envisagé.