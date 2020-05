Toronto se met elle aussi aux «rues familiales et actives»

TORONTO — Le maire de Toronto, John Tory, a annoncé jeudi que plus de 50 kilomètres de rues seront maintenant fermés aux véhicules automobiles, sauf pour la circulation locale, afin de donner aux piétons et aux cyclistes plus d’espace pour se déplacer en ville, en ces temps de distanciation sociale.

Le maire de la métropole a indiqué que certaines rues ont déjà été fermées jeudi et que l’opération se poursuivra durant le long week-end de la fête de la Reine.

À l’instar d’autres grandes villes, notamment Montréal, les autorités municipales de Toronto veulent permettre une distanciation physique tout en encourageant le transport actif. Montréal a annoncé la semaine dernière la création de plusieurs «rues familiales et actives», sans trafic de transit, où piétons et cyclistes peuvent circuler dans la rue.

La Ville de Toronto a aussi indiqué jeudi qu’elle fermera certaines sections d’artères principales, à titre d’essai, au cours de la fin de semaine. Les autorités municipales encourageaient auparavant les citoyens à rester chez eux; on leur suggère depuis la semaine dernière de sortir, tout en respectant une saine distanciation physique.

Le maire Tory rappelle que le trafic en ville est maintenant réduit considérablement en raison du grand confinement. La Ville accélérera également l’aménagement de ses infrastructures cyclables dans le but d’aider les Torontois qui souhaitent éviter les transports en commun pendant la pandémie.