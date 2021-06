Toronto se prépare à démanteler un campement de sans-abri dans un parc

TORONTO — La police et des manifestants se trouvent dans un parc du centre-ville de Toronto où des travailleurs municipaux se préparent à nettoyer un campement de sans-abri.

La Ville dit avoir émis des avis d’intrusion aux habitants du campement du parc Trinity Bellwoods, le 12 juin.

Elle précise que les 20 à 25 personnes vivant dans le campement d’environ 65 structures se verront offrir un espace intérieur sûr et seront autorisées à emporter deux sacs d’effets personnels.

Le reste de leurs effets personnels sera collecté et stocké pour ramassage pendant jusqu’à 30 jours.

Plusieurs de ces camps ont vu le jour dans toute la ville après que de nombreuses personnes sans-abri ont quitté les refuges par peur d’attraper la COVID-19.

Les efforts de la Ville pour démanteler les campements ont suscité des manifestations ces derniers mois, et des dizaines de manifestants sont sur place mardi matin pour soutenir ceux qui ne veulent pas partir.

Cependant, certains habitants du campement ont accepté l’offre de la Ville d’aller dans un refuge ou un hôtel et ont commencé à faire leurs bagages.

Plusieurs de ceux qui vivent dans les campements ont déclaré que les refuges et les hôtels proposés par la ville ne sont pas une option souhaitable, en partie à cause de la limite sur les effets personnels et des règles et couvre-feux imposés.

La Ville a déclaré que les campements ne sont pas sûrs.