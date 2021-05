Toronto: une famille cherche toujours des réponses sur une chute tragique

TORONTO — Un an après qu’une femme de Toronto a fait une chute mortelle d’un balcon alors que la police était chez elle, sa famille cherche toujours des réponses et conteste ce qu’elle prétend être une enquête erronée sur cet événement tragique.

La famille de Regis Korchinski-Paquet a embauché un enquêteur privé et s’est tournée vers un second organisme de surveillance de la police afin de comprendre ce qui s’est passé le 27 mai 2020. Elle demande de plus des comptes aux personnes impliquées, a indiqué l’avocat de la famille, Jason Bogle.

Un an plus tard, les membres de la famille «constatent qu’ils se battent toujours, a commenté Me Bogle. Ils sont toujours en deuil et en colère.»

L’été dernier, l’un des organismes de surveillance des pratiques policières en Ontario, l’Unité des enquêtes spéciales (UES), avait blanchi de toute infraction criminelle les six policiers de Toronto qui se trouvaient dans l’appartement au moment de la chute. L’enquête concluait que même si leurs efforts pour désamorcer la situation avaient échoué, aucun d’entre eux n’avait enfreint la loi.

La famille a rejeté ces conclusions et a ensuite demandé la réouverture de l’affaire, a affirmé leur avocat. Elle allègue, entre autres, que l’UES a ignoré un élément de preuve essentiel: le téléphone portable de Regis Korchinski-Paquet qu’elle utilisait cette nuit-là, selon les proches.

Même si elle rouvre parfois des enquêtes lorsque de nouvelles informations sont révélées, aucune n’a été déposée en lien avec cette affaire, a fait valoir mercredi l’UES.

L’organisme a également nié avoir récupéré le téléphone de Mme Korchinski-Paquet ou l’avoir jamais eu. Il mentionne aussi avoir été informé que la police de Toronto n’était pas en possession de l’appareil.

«L’UES défend l’intégrité de son enquête et de son rapport final», a déclaré la porte-parole Monica Hudon dans un communiqué.

Me Bogle a indiqué que la famille avait récemment déposé une plainte auprès d’un autre organisme de surveillance, le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP), car le compte rendu de l’UES «n’a pas de sens».

Le BDIEP a confirmé qu’il enquêtait, mais a refusé de commenter davantage, invoquant la confidentialité.

Le service de police de Toronto a également refusé de commenter, citant l’enquête du BDIEP, mais a mentionné que la mort de Mme Korchinski-Paquet était un «cas tragique».

Une dispute pour le volume de la télé

Selon le rapport de l’UES, la police a été appelée au domicile de Regis Korchinski-Paquet parce qu’elle et son frère se battaient. Les deux ainsi que leur mère avaient chacun contacté le 911 pendant la querelle, qui avait commencé par une dispute sur le volume de la télévision après une crise de Mme Korchinski-Paquet, est-il écrit.

Lorsque l’opératrice du 911 a demandé si quelqu’un avait un diagnostic de santé mentale, Mme Korchinski-Paquet a dit souffrir d’épilepsie et avoir subi des crises plus tôt dans la journée, selon le rapport.

Selon le document, une fois que la police est arrivée à l’Immeuble, deux agents ont empêché Mme Korchinski-Paquet d’aller vers sa mère et son frère. Ils l’ont finalement laissée rentrer dans l’appartement pour qu’elle puisse utiliser la salle de bain, raconte le rapport.

Regis Korchinski-Paquet est ensuite sortie sur le balcon du 24e étage et a empêché les policiers de l’atteindre en maintenant le poids de son corps contre la porte, selon l’enquête.

Elle a ensuite tenté d’escalader le balcon et de traverser le balcon voisin, mais elle a perdu l’équilibre et a fait une chute jusqu’au sol, décrit le document.

Un appel au définancement de la police

La mort de Regis Korchinski-Paquet, qui était à la fois autochtone et noire, est survenue quelques jours à peine après que George Floyd, un homme noir à Minneapolis, a été tué lorsqu’un officier a pressé un genou contre son cou pendant près de neuf minutes.

Le mois dernier, le policier Derek Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable du meurtre de l’Afro-Américain.

À la suite du décès de la jeune femme de 29 ans, des manifestations ont été déclenchées à Toronto pour appeler à la suppression du financement de la police.

Lundi dernier, lors d’une marche marquant l’anniversaire de la mort de Regis Korchinski-Paquet, des manifestants ont continué d’appeler à la réforme de la police et à son «définancement».

Des tensions ont éclaté pendant le rassemblement, amenant à l’arrestation de deux personnes. La police a rapporté qu’elles avaient été accusées d’entrave à un agent de la paix, et l’une d’elles avait également été accusée d’agression.

Les deux personnes ont été libérées pour des raisons de sécurité après qu’une foule eut encerclé le véhicule policier, a précisé un porte-parole de la police.

Certains observateurs ont critiqué la police pour les arrestations, notant que des rassemblements similaires organisés par les opposants aux règles sanitaires se sont déroulés sans qu’aucune accusation ne soit portée.