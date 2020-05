Toronto veut plus de financement et de tests pour les refuges de sans-abri

Toronto demande au gouvernement ontarien d’augmenter le financement et le nombre de tests dans ses refuges pour sans-abris.

La province a signalé 391 nouveaux cas et 33 nouveaux décès, samedi.

Le Toronto Board of Health, qui affirme que la ville a dépensé 200 millions $ pour ouvrir de nouveaux refuges et déplacer des sans-abris dans des hôtels, demande à la province de payer une partie de la facture.

Le conseil a déclaré que deux clients du refuge sont décédés cette semaine, après avoir contracté la COVID-19.

La demande survient au moment où le nombre total de cas confirmés en Ontario est passé à 22 313, ce qui comprend 1 858 décès et 17 020 cas résolus.

La province dit qu’elle a pu tester vendredi 17 768 personnes pour le coronavirus.

Toronto demande au gouvernement provincial de commencer les tests de façon proactive dans les refuges.

«Il faut procéder plus rapidement à des tests proactifs pour protéger les clients et le personnel, incluant dans les refuges et les haltes-accueil, a dit Joe Cressy, un conseiller municipal de Toronto. Nous savons également que nous devons investir dans des logements abordables, afin de véritablement lutter contre l’itinérance chronique.»