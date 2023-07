Toujours la canicule dans le sud de l’Europe

ROME — Les autorités sanitaires italiennes ont intensifié les alertes à la chaleur alors que le sud de l’Europe entame lundi une semaine brutalement chaude, avec des températures qui devraient dépasser les 40°C sur un continent déjà surchargé de touristes.

Le ministère de la Santé a formulé dix recommandations pour protéger les personnes âgées, les malades et les animaux domestiques de la chaleur, invitant les gens à rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes, à boire au moins 1,5 litre d’eau par jour et à s’abstenir de tout exercice physique intense pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le coupable était un anticyclone à haute pression surnommé Cerbère, le chien à plusieurs têtes qui, dans la mythologie grecque, garde les portes des enfers.

Des célébrités locales se sont rendues à la télévision publique RAI pour lire les recommandations à haute voix, dans l’espoir de faire passer le message.

La troisième vague de chaleur en un mois devrait toucher une grande partie de la Méditerranée et durer jusqu’à mercredi.

À Rome, le mercure a atteint 35°C juste avant midi lundi et devrait avoisiner les 40°C dans l’après-midi. La capitale italienne devrait connaître des températures encore plus élevées mardi, tout comme plusieurs autres villes, notamment en Sardaigne et en Sicile.

Des pannes d’électricité ont frappé certains quartiers de Rome, les réseaux électriques ayant souffert d’une demande accrue de la part des climatiseurs. Le lobby agricole italien Coldiretti a quant à lui tiré la sonnette d’alarme sur la situation des animaux domestiques et d’élevage, notant que les vaches produisent environ 10% de lait en moins à cause de la chaleur.

En Espagne, un incendie de forêt qui s’est déclaré samedi sur l’île canarienne de La Palma brûlait hors de contrôle lundi, bien que les autorités affirment que des vents plus faibles et des températures plus fraîches dans la région aident les pompiers à lutter contre le feu. Le feu a incinéré quelque 4600 hectares (46 kilomètres carrés) de collines principalement boisées et une vingtaine de maisons et de bâtiments.

Plus de 4000 habitants ont été évacués de leurs maisons samedi, mais ont été autorisés à rentrer chez eux dimanche en fin de journée.

L’agence météorologique espagnole Aemet a prévenu que la vague de chaleur de cette semaine «affectera une grande partie des pays bordant la Méditerranée», avec des températures dépassant 42°C dans certaines régions du sud de l’Espagne.

L’agence s’attend à ce que les températures baissent dans le courant de la journée de mercredi.

Le porte-parole Rubén del Campo a dit qu’un anticyclone pousse une masse d’air chaud de l’Afrique vers l’Espagne et d’autres pays méditerranéens. L’agence prévoit qu’avec la chaleur et l’air très sec, le risque d’incendies de forêt montera en flèche.