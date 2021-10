FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick déplorait encore vendredi deux autres décès liés à la COVID-19, ce qui porte à 84 le nombre total de morts dans cette province.

Une personne âgée de 90 ans et plus dans la région de Fredericton et une autre âgée de 70 à 79 ans dans la région d’Edmundston sont mortes de la maladie.

Par ailleurs, 60 personnes étaient hospitalisées vendredi en raison du virus, dont 18 aux soins intensifs. Parmi les personnes hospitalisées, 31 ne sont pas vaccinées, six sont partiellement vaccinées et 23 sont pleinement vaccinées. Parmi les 18 personnes aux soins intensifs, 16 ne sont pas vaccinées et les deux autres sont partiellement vaccinées.

La Santé publique signalait vendredi 87 nouveaux cas, dont 60 % ne sont pas vaccinées et 10 % sont partiellement vaccinées. On compte maintenant au Nouveau-Brunswick 1064 cas actifs de COVID-19. Selon la Santé publique, 82,1 % des gens admissibles sont pleinement vaccinés et 91,2 % ont reçu leur première dose.

Le gouvernement a annoncé vendredi que des trousses de dépistage rapide seront disponibles dans toute la province dès lundi, dans certains hôpitaux et cliniques. Ce programme s’adresse aux personnes de deux ans et plus qui ne présentent aucun symptôme et qui ne sont pas considérées comme un contact étroit de cas confirmés de COVID-19.

Vaccin obligatoire dans le public

À Terre-Neuve-et-Labrador, on a appris vendredi que tous les employés du secteur public devront être pleinement vaccinés le 17 décembre, sans quoi ils risquent d’être mis en congé sans solde.

Le gouvernement a dévoilé vendredi sa politique de vaccination obligatoire, qui permet des exemptions médicales approuvées par l’employeur. La politique s’appliquera à tous les employés du gouvernement provincial et aux travailleurs qui desservent des populations vulnérables, y compris les travailleurs de la santé, les enseignants et les employés des services de garde. Elle s’appliquera aussi à tous les vendeurs, fournisseurs ou sous-traitants qui travaillent régulièrement avec des employés du gouvernement.

Fait à noter: la politique s’appliquera aussi aux employés des entreprises qui exigent le passeport vaccinal du gouvernement, comme les bars et les restaurants.

Le premier ministre Andrew Furey affirme que la décision d’imposer la vaccination n’a pas été prise à la légère; il décrit cette politique comme «un autre outil» pour permettre à la population de se sentir en sécurité.

Le nombre de cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador continue de baisser, avec quatre nouveaux cas et 11 guérisons signalés vendredi. Le nombre de cas actifs est maintenant réduit à 53, bien en deçà des 180 signalés il y a deux semaines. Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 est également tombé à neuf, contre 11 la veille, mais quatre personnes étaient aux soins intensifs vendredi.

L’éclosion de Halifax

En Nouvelle-Écosse voisine, on signalait vendredi 18 nouveaux cas de COVID-19, dont 12 dans la région centrale, qui comprend Halifax.

Le gouvernement précise que la majorité des nouvelles infections continuent de se produire dans la région centrale où la propagation communautaire a été observée en grande partie parmi des gens de 20 à 40 ans qui ne sont pas vaccinés.

On signalait trois autres cas dans chacune des zones de santé de l’ouest et du nord. Les autorités sanitaires ont aussi informé deux autres écoles d’expositions à la COVID-19.

La Nouvelle-Écosse comptait vendredi 199 infections actives signalées et 14 hospitalisations liées à la maladie, dont un patient aux soins intensifs.

Cette dépêche a été rédigée en partie avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.