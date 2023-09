Tous les jours, un train relie Kyiv à la ligne de front

KRAMATORSK, Ukraine — Parmi les centaines de trains qui sillonnent chaque jour le réseau ferroviaire élaboré de l’Ukraine, le train Kyiv-Kramatorsk se démarque, enveloppé dans un silence solennel alors que les passagers anticipent leur destination.

Chaque jour, vers sept heures du matin, les passagers de cette route quittent la relative sécurité de la capitale et se dirigent vers l’est, vers les zones de première ligne où les combats entre forces ukrainiennes et troupes russes font rage et où les frappes russes sont fréquentes avec des missiles imprécis qui frappent des zones résidentielles.

Les passagers sont un mélange d’hommes et de femmes qui représentent aujourd’hui une tranche de la société ukrainienne. Il s’agit notamment de soldats revenant au front après une brève permission, de femmes faisant le voyage pour retrouver pendant quelques jours leurs maris et petits amis servant sur les champs de bataille, et d’habitants revenant vérifier les maisons de la région de Donetsk.

Ils sont tous perdus dans leurs pensées et conversent rarement entre eux.

Marta Banakh, dix-neuf ans, attend avec impatience le prochain arrêt du train à l’une des neuf gares intermédiaires sur la route vers Kramatorsk. Elle débarque à la gare pour une petite pause cigarette, déplaçant son poids d’avant en arrière d’un pied sur l’autre.

Sa famille ne sait pas qu’elle a fait ce voyage depuis l’ouest de l’Ukraine, traversant tout le pays, pour retrouver son petit ami, qui sert dans l’infanterie depuis le début de l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Il obtient rarement une pause et Marta a décidé de lui faire une surprise avec une visite.

«Je crains que chaque jour ne soit le dernier et que nous ne nous reverrons peut-être plus jamais», a-t-elle déclaré.

C’est le seul train de jour à grande vitesse qui dessert Kramatorsk. La ville se trouve à environ 30 kilomètres de la ligne de front, ce qui la rend vulnérable aux frappes russes. Et à quelques kilomètres de la ville, les combats près de la ville de Bakhmut tenue par les Russes font rage pour la deuxième année.

La guerre fait désormais partie intégrante de la vie de millions d’Ukrainiens et le vaste système ferroviaire du pays est resté opérationnel malgré la guerre. Les trains de nuit qui parcourent le pays accueillent toujours leurs clients avec du thé chaud et des draps propres dans les compartiments couchettes. Les trains transportent également du fret, de l’aide et du matériel.

La popularité de la route Kyiv-Kramatorsk met en évidence la réalité de la guerre.

Environ 126 000 passagers ont emprunté cette route pendant les mois d’été de cette année, selon l’opérateur ferroviaire national Ukrzaliznytsia. Il occupe la quatrième place en termes de volume de passagers parmi tous les trains interurbains à grande vitesse et maintient l’un des taux d’occupation les plus élevés – 94 % – parmi tous les trains ukrainiens.

La connexion a été suspendue pendant six mois au début de la guerre. L’arrêt en avril de l’année dernière faisait suite à une frappe de missile russe sur la gare de Kramatorsk alors que les passagers attendaient leur évacuation. La frappe a tué 53 personnes et en a blessé 135 autres lors de l’une des attaques russes les plus meurtrières.

Alla Makieieva, 49 ans, empruntait régulièrement cette route avant la guerre. De retour d’un voyage d’affaires dans la capitale, à Dobropillia, une ville non loin de Kramatorsk, elle réfléchit aux changements intervenus entre hier et aujourd’hui.

« Les gens ont changé, maintenant ils semblent plus sombres, dit-elle.Nous avons déjà appris à vivre avec ces missiles. À Kyiv, l’atmosphère est complètement différente ; les gens sourient plus souvent.»

Kyiv est régulièrement attaquée par des missiles et des drones russes. Mais contrairement à Kramatorsk, dans la région de Donetsk, la capitale dispose d’une puissante défense aérienne, qui donne aux habitants une illusion de sécurité.

À mesure que la lumière du matin cède progressivement la place au soleil de midi, elle remplit les wagons spacieux d’un éclat chaleureux. Les étagères des trains sont pour la plupart remplies de sacs à dos et de petits sacs militaires. De temps en temps, un serveur brise le silence dans l’allée en proposant du café, du thé et des collations. En chemin, on peut commander des plats comme des pâtes bolognaises ou un cappuccino.

En près de sept heures, les passagers parcourent une distance d’environ 700 kilomètres.

Oleksandr Kyrylenko, vingt-six ans, est assis dans le hall du train, un café à la main, regardant pensivement par la fenêtre tandis que les paysages changent rapidement.

C’est la première fois qu’il se rend au front, et il admet qu’il ne s’attendait pas à se rendre à l’épicentre de cette guerre acharnée avec autant de confort.

Il travaillait comme responsable d’entrepôt en Pologne lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. «J’ai aidé autant que je pouvais, a-t-il déclaré. Puis j’ai décidé que je devais y aller moi-même.»

«Il n’y a aucune peur. Je veux simplement que cela se termine plus tôt», dit-il à propos de la guerre.

Ses parents n’étaient pas enthousiasmés par cette idée, mais cet été, le jeune homme est retourné en Ukraine et s’est immédiatement rendu au bureau d’enrôlement militaire.

« Cela me semble même plus léger sur la conscience, a-t-il déclaré, ajoutant que cette décision lui était venue naturellement. Les ressources humaines s’épuisent. Il faut faire quelque chose à ce sujet.»

Le train arrive à l’heure à sa destination finale et le quai se remplit rapidement de monde.

Certains, portant des sacs à dos aux couleurs militaires en bandoulière, avancent à grands pas, tandis que d’autres s’attardent sur la plate-forme dans des étreintes tant attendues.

Sofiia Sidorchuk, vingt ans, embrasse son petit ami, qui sert depuis le début de l’invasion à grande échelle. Le militaire de 20 ans s’abstient de divulguer son nom pour des raisons de sécurité.

Il tient fermement Sofiia, comme s’il essayait de rattraper tout le temps perdu lors de leur plus longue séparation en sept ans de relation.

« Nous nous sommes manqués », explique Sofiia, pour expliquer sa décision de venir de la région nord-ouest de Rivne à Kramatorsk.

«C’est l’amour», ajoute son compagnon, en tenue militaire.

Son commandant lui a accordé quelques jours seul avec sa bien-aimée pour se ressourcer. Dans cinq jours, il retournera au combat.

___

Volodymyr Yurchuk a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine