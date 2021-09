Tous les partis sont en faveur de la vaccinaion des députés au Parlement, sauf le PCC

OTTAWA — Tous les partis fédéraux, à l’exception des conservateurs, avancent que les députés devraient être entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant d’entrer à la Chambre des communes à la reprise des activités à l’automne.

Les partis sont toutefois divisés sur la question. Le Parlement devrait-il être autorisé à fonctionner sous tout type de modèle hybride virtuel comme ce fut le cas tout au long de la pandémie et avant le déclenchement des élections du mois dernier?

C’est une question sur laquelle les parlementaires devront se prononcer alors que le premier ministre Justin Trudeau s’apprête à nommer son nouveau cabinet le mois prochain. Le Parlement sera rappelé avant le 21 décembre.

Au cours de la campagne électorale, qui l’a vu réélu pour la troisième fois avec une minorité libérale, Justin Trudeau a établi une règle selon laquelle tous les candidats libéraux sans exemption médicale doivent être doublement vaccinés contre la COVID-19. Le NPD et le Bloc québécois ont exigé la même chose.

«Avec le retour du Parlement cet automne, ce sera une question pertinente», a déclaré Simon Ross, attaché de presse du leader parlementaire du gouvernement libéral Pablo Rodriguez.

«Nous pensons que les députés qui choisissent de mettre le pied sur le sol de la Chambre des communes et des salles de comité devraient être entièrement vaccinés, à moins qu’il n’y ait une exemption médicale valide. Ce sera un élément clé des discussions futures sur le retour au Parlement. C’est une question de sécurité pour tous les députés, leurs collectivités et pour tout le personnel qui travaille à la Chambre des communes».

Les conservateurs ont eu 119 députés élus le 20 septembre, y compris des titulaires et de nouveaux candidats, après avoir passé une majeure partie de la campagne électorale à répondre aux questions sur son opposition à rendre la vaccination obligatoire. Le Parti conservateur a maintenu qu’il croit aux droits des individus d’exercer leurs propres choix en matière de santé.

Le chef conservateur Erin O’Toole avait refusé de dire pendant la campagne électorale s’il savait combien de ses candidats étaient entièrement vaccinés. M. O’Toole avait demandé aux membres de son parti qui n’ont pas reçu de vaccin contre la COVID-19 de faire des tests rapides sur une base quotidienne.

«Si M. Trudeau pense qu’il était assez sûr d’avoir des élections pendant la quatrième vague de la pandémie, il est assez sûr que la Chambre des communes reprenne les séances en personne», a déclaré la directrice des communications de M. O’Toole, Chelsea Tucker.

«Les Canadiens méritent un gouvernement responsable devant ses électeurs et c’est pourquoi les conservateurs n’appuieront en aucun cas le Parlement virtuel».

On ne sait pas combien de membres du caucus conservateur sont complètement vaccinés contre la COVID-19 ni combien ne le sont pas. Les membres du caucus se réuniront la semaine prochaine pour leur première réunion en personne depuis les élections, où ils devront décider s’ils souhaitent revoir le leadership d’Erin O’Toole après sa défaite.

Les députés devront suivre les directives de la santé publique, comme celle de garder une certaine distance, mais on ne sait pas encore si les élus non vaccinés devront subir des tests sur une base quotidienne.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré mercredi qu’il souhaitait une reprise rapide du Parlement. Il a ajouté que les députés devaient être entièrement vaccinés pour être présents en personne, car les vaccins contre la COVID-19 sont désormais plus accessibles.

«Ils sont complètement vaccinés ou ils restent à la maison», a déclaré M. Blanchet à propos des députés conservateurs qui n’auraient pas été vaccinés.

«Le Parlement ne devrait pas revenir sous une quelconque forme de formation hybride (…) maintenant nous savons que nous pouvons continuer avec la façon dont ce bâtiment est censé fonctionner, et nous ne devrions pas nous abstenir de le faire parce que quelques personnes ne croient pas que le vaccin fonctionne. Cela appartient à un autre siècle», a ajouté M. Blanchet.

Le député néo-démocrate Peter Julian a déclaré dans un communiqué que le NPD veut discuter de la possibilité de poursuivre certaines pratiques hybrides à la reprise des travaux parlementaires. Il s’en justifie par la quatrième vague du nouveau coronavirus qui frappe partout au pays.

«Tous nos députés néo-démocrates sont vaccinés et nous avons été très clairs sur le fait que les employés du gouvernement fédéral doivent également l’être. C’est la bonne chose à faire et les dirigeants élus ont la responsabilité de donner le bon exemple en suivant les conseils de la santé publique» a dit M. Julien.

L’appel à la vaccination des députés intervient alors que M. Trudeau travaille sur la mise en place d’un mandat exigeant que les employés de la fonction publique fédérale, ainsi que ceux travaillant dans des industries sous réglementation fédérale, soient entièrement vaccinés.

Son gouvernement a promis d’établir une règle d’ici la fin octobre selon laquelle les voyageurs doivent être immunisés pour prendre l’avion ou le train au Canada.

De nombreuses provinces ont déjà introduit un système de passeport vaccinal pour accéder à des services non essentiels tels que les restaurants, les salles de sport et de divertissement.

Vendredi, Santé Canada a signalé qu’environ 79% des personnes de 12 ans et plus sont complètement vaccinées et environ 85% ont reçu au moins une dose.