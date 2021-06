Tous les Québécois de 50 ans et plus peuvent maintenant devancer leur 2e dose

MONTRÉAL — Tous les Québécois de 50 ans et plus peuvent dès maintenant devancer leur rendez-vous pour une seconde dose, peu importe le type de vaccin.

Alors qu’il était déjà possible pour ceux inoculés avec le vaccin Pfizer d’obtenir un rendez-vous plus rapidement, des arrivages des vaccins de Moderna et d’AstraZeneca permettent aux autres de devancer la date prévue, a déclaré mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé, en faisant le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Les autres groupes d’âge suivront selon l’horaire établi: par exemple, le tour des 45 ans et plus arrivera mercredi.

Les personnes qui éprouvent actuellement des problèmes avec le site Clic-Santé sont invitées à réessayer fréquemment, notamment pour voir si des plages horaires ont été ajoutées, a indiqué le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, présent au point de presse. Il estime que la situation devrait être corrigée dans les prochains jours.

Quant aux Québécois qui ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca, ils peuvent choisir d’être inoculés avec un vaccin à ARN, soit celui de Moderna ou de Pfizer en seconde dose, lorsqu’ils se présenteront à leur rendez-vous. Le site Clic-Santé ne permet pas encore de le demander lors du devancement de leur seconde dose, mais le choix sera offert sur place, a confirmé M. Paré.

La campagne de vaccination progresse «très bien», s’est réjoui le ministre Dubé. Selon ses chiffres, 71 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose ou ont déjà un rendez-vous.

Seule ombre au tableau: le taux de vaccination chez les 18 à 39 ans. Il manque environ 170 000 personnes pour atteindre 75 % de personnes vaccinées dans cette tranche d’âge. Ou, autrement dit, un Québécois sur trois n’est pas vacciné dans ce groupe: «Je trouve que c’est beaucoup», a commenté M. Dubé.

Par ailleurs, dès mercredi, un portail permettra à ceux qui ne l’ont pas déjà reçue par courriel de télécharger eux-mêmes leur preuve vaccinale.