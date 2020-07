Tout le drame de Martin Carpentier et ses fillettes s’est joué en 12 heures

MONTRÉAL — La cavale de Martin Carpentier et de ses deux fillettes, Norah et Romy, n’a finalement duré qu’une douzaine d’heures avant que tout ne soit terminé.

La Sûreté du Québec (SQ) a fait le point, mercredi, sur son enquête à la suite de la découverte du corps de Martin Carpentier, lundi, et de son identification formelle, découverte qui met fin à l’enquête criminelle puisque les policiers considèrent que personne d’autre n’est impliqué dans cette tragédie.

Ainsi, l’embardée de leur voiture sur l’autoroute 20, le soir du 8 juillet, n’était pas intentionnelle, mais l’inspecteur-chef de la SQ, Guy Lapointe, a qualifié ce moment de point de bascule où s’est amorcé le «comportement hors norme» de Carpentier.

L’enquête démontre qu’après l’embardée, Martin Carpentier a pris la fuite en forêt et c’est à ce moment qu’il est entré dans la dépendance d’une roulotte se trouvant à 1,7 kilomètre des lieux de l’accident. Les deux fillettes étaient encore avec lui à ce moment.

Dans les heures suivantes, Norah Carpentier, 11 ans, et sa soeur Romy, 6 ans, ont été assassinées avec un objet contondant et, plus loin, Martin Carpentier s’est enlevé la vie. Il était à ce moment à 5,5 kilomètres de l’accident.

Selon Guy Lapointe, au lever du jour le 9 juillet, tout était déjà terminé, les deux enfants étaient décédés et le fugitif s’était enlevé la vie, et ce, avant même que ne soit déclenchée l’alerte Amber.

La mort très rapide des trois personnes explique d’ailleurs pourquoi les recherches aériennes avec des appareils capables de détecter la chaleur n’ont rien donné.

La SQ estime avoir fait tout ce qui pouvait être fait, mais reconnaît qu’elle ne peut être satisfaite du dénouement puisque trois personnes sont décédées. Cependant, jusqu’à l’embardée sur l’autoroute, il n’y avait aucune raison de s’inquiéter puisque tout était normal jusque-là, Martin Carpentier faisant ce qu’il avait dit qu’il ferait, incluant aller chercher une crème glacée pour les enfants.

Bien que l’enquête criminelle soit terminée, le tout passe maintenant entre les mains du coroner. Les policiers continuent donc d’amasser des éléments d’enquête pour les transmettre à celui-ci.