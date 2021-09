Toxicomanie: comment les partis prévoient lutter contre les dépendances

CALGARY — Pendant la campagne électorale, la plupart des principaux partis fédéraux du Canada ont exprimé leur soutien à la suppression des sanctions pénales pour simple possession de drogue et à l’offre de solutions de rechange plus sûres aux drogues de rue, alors que les décès par surdose atteignent des niveaux record dans tout le pays.

Bien qu’aucun parti n’ait mis l’accent sur la toxicomanie, le NPD et les verts ont inclus la décriminalisation et l’approvisionnement sûr dans leur plateforme. Les libéraux ne l’ont pas fait, le chef Justin Trudeau ayant seulement déclaré que son gouvernement travaillerait avec les partenaires communautaires intéressés par ces actions.

Les conservateurs, pour leur part, ont adopté une approche axée sur la guérison qui, selon certains experts, ne suffirait pas à atténuer l’escalade de la crise.

Les conservateurs, s’ils sont élus le 20 septembre, ont promis d’investir 325 millions $ sur trois ans pour créer 1000 places de traitement résidentielles et construire 50 centres communautaires de rétablissement à travers le Canada. Le dirigeant Erin O’Toole a déclaré que son gouvernement autoriserait les sites de consommation supervisée, s’éloignant ainsi de la réduction des méfaits pour se tourner plutôt vers la guérison.

Elaine Hyshka, professeure adjointe de santé publique à l’Université de l’Alberta, craint qu’un gouvernement conservateur ne restreigne l’accès aux soutiens pour la réduction des méfaits pendant que le traitement occupe le devant de la scène.

«Je ferais une mise en garde très importante contre l’adoption de la plateforme (conservatrice) en tant que politique nationale. Nous avons essentiellement vu une réplique de cette politique déjà mise en œuvre en Alberta et nous n’avons jamais eu autant de morts ici», a souligné Mme Hyshka.

Plus de 2500 Albertains sont décédés des suites d’une surdose accidentelle de drogue depuis que le Parti conservateur uni de la province a pris le pouvoir en avril 2019 et a mis en œuvre une approche fondée sur le traitement face à la crise des opioïdes.

Sous la direction du premier ministre Jason Kenney, l’Alberta offre un accès limité à un programme de dépendance aux opioïdes pouvant sauver des vies et à des sites supervisés de consommation de drogues. M. Kenney a souvent vanté les investissements dans les centres de traitement des toxicomanies.

«Remettre une seringue à quelqu’un qui souffre d’une dépendance profonde n’est pas un continuum de soins. Je ne pense même pas qu’il soit terriblement compatissant de faciliter la dépendance plutôt que d’offrir une gamme complète de services de guérison et de traitement à vie», a déclaré M. Kenney en juillet 2020.

Mais selon Mme Hyshka, la réalité est que la plupart des personnes qui consomment des substances un jour donné ne sont pas prêtes, disposées ou capables d’accéder aux services de traitement pour diverses raisons.

Un porte-parole des conservateurs fédéraux a déclaré dans un communiqué que la crise des opioïdes est une urgence nationale qui a privé trop de Canadiens de leur vie et dévasté trop de familles.

«C’est pourquoi les conservateurs du Canada traiteront l’épidémie d’opioïdes comme le problème de santé urgent qu’il est», a dit Mathew Clancy.

«Seul un gouvernement conservateur garantira que la guérison est l’objectif primordial du cadre fédéral sur la toxicomanie et apportera aux personnes aux prises avec une toxicomanie l’aide dont elles ont besoin.»

Le parti prévoit également étendre la distribution de naloxone, un médicament utilisé pour inverser temporairement les surdoses, et améliorer les services de traitement culturellement appropriés pour les communautés autochtones.

Le Dr Mark Tyndall, professeur à la School of Population and Public Health de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que le plan «peut trouver un écho auprès du grand public», mais qu’il s’agit d’une réponse «impraticable et non prouvée».

Le Dr Tyndall dit que toutes les parties doivent s’attaquer au problème central – les drogues de rue hautement toxiques – avec des programmes d’approvisionnement sûrs, qui fournissent des drogues légales et réglementées comme solution de rechange aux substances de la rue.

«Les trois piliers auxquels je pense sont: un approvisionnement sûr en réponse directe à l’approvisionnement en médicaments empoisonnés, la décriminalisation pour déstigmatiser la consommation de drogue et ensuite voir où nous plaçons nos priorités avec l’application des forces de l’ordre», explique le Dr Tyndall.

La décriminalisation signifie que les sanctions pénales pour la consommation et la possession de drogues à des fins personnelles seraient levées.

M. O’Toole, lors d’un arrêt de campagne en Colombie-Britannique le mois dernier, s’est abstenu de s’engager en faveur de la décriminalisation.

«Les personnes toxicomanes ne devraient pas être au centre de l’attention du système de justice pénale.

«Nous aimerions voir plus de discrétion judiciaire pour obtenir plus d’options de traitement pour les personnes toxicomanes.»

Le Nouveau Parti démocratique, le Parti vert et le Bloc québécois – qui détenaient tous des sièges avant la dissolution – ont affirmé dans des déclarations à La Presse Canadienne qu’ils appuyaient la décriminalisation. Les verts et les néo-démocrates se sont également engagés à assurer un approvisionnement sûr.

Bien que la plateforme libérale ne mentionne aucune de ces approches, M. Trudeau a déclaré que son gouvernement continuerait de travailler avec des partenaires communautaires pour rechercher ces solutions.

«(Un approvisionnement sûr) est certainement une chose dans laquelle nous avons investi et que nous continuerons de défendre», a déclaré M. Trudeau lors d’une annonce sur ses engagements en matière de santé mentale.

«Nous avons vu un certain nombre de provinces (…), en particulier la Colombie-Britannique, qui souhaitent aller de l’avant sur certaines formes de décriminalisation et nous sommes absolument ouverts à travailler avec elles.»

Les libéraux modifieraient également le Code criminel pour abroger les peines minimales obligatoires liées aux drogues. Et ils promettent de dépenser 25 millions $ pour une campagne d’éducation publique visant à réduire la stigmatisation et 500 millions $ pour un traitement éprouvé.

Mme Hyshka dit que le NPD et les verts sont les plus alignés avec les preuves sur cet enjeu.

Les deux partis ont déclaré qu’ils déclareraient une urgence de santé publique pour faire face à la crise des surdoses. Le NPD a également dit qu’il lancerait une enquête sur le rôle joué par les sociétés pharmaceutiques dans l’alimentation de l’épidémie.

«Ils reconnaissent que l’innovation est vraiment essentielle si nous voulons mettre fin à cette crise historiquement sans précédent dans laquelle nous nous trouvons», a affirmé Mme Hyshka. «Le simple fait de maintenir le statu quo ne sera pas efficace pour réduire le nombre de décès.»

Les données de Santé Canada indiquent que plus de 21 000 Canadiens sont morts de surdoses liées aux opioïdes depuis 2016. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les décès ont atteint des niveaux record, soit environ 17 par jour l’année dernière.

Tous les partis ont promis de soutenir des mesures allant de la réduction des méfaits, y compris les sites de consommation supervisée, aux traitements.