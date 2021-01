Traçage des contacts: la hausse des cas de COVID-19 met le système sous pression

MONTRÉAL — La hausse du nombre d’infections à la COVID-19 depuis les Fêtes signifie aussi une augmentation exponentielle de ceux qui ont été en contact avec une personne contaminée, et qui doivent être retracés par la Santé publique — ce qui met beaucoup de pression sur le système.

Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 a passé pendant une dizaine de jours la barre des 2000 cas: par exemple, 2588 nouvelles infections ont été recensées le 7 janvier et la journée du 8 janvier a scellé un triste record: 3127 cas ont été rapportés.

Partout au Québec, des équipes de la Santé publique sont en charge du «traçage de contacts»: elles doivent trouver et aviser ceux qui ont été en contact avec les personnes infectées.

Si ces travailleurs sont chanceux, chaque nouveau cas n’aura été contact — et n’aura risqué d’infecter — qu’une seule personne. Mais c’est rarement le cas. Chaque nouvelle personne infectée peut avoir été près de dizaines d’autres.

Le travail se multiplie d’autant pour ces employés.

«La tâche est importante et en augmentation constante», a relaté jeudi Catherine Habel, médecin responsable aux Urgences sanitaires en maladies infectieuses (USMI) à la Direction régionale de santé publique de Montréal.

«Nous nous mettons, et nous leur mettons, une certaine pression pour réaliser l’ensemble du travail», a-t-elle ajouté, soulignant le dévouement et «le sens du devoir» de ces employés, à qui il faut souvent rappeler de prendre des journées de congé.

Cette direction régionale a affecté 1000 employés à cette tâche et en ajoute de 20 à 30 de plus par semaine.

La Santé publique de Montréal n’est pas en mesure de retracer elle-même tous les contacts des personnes infectées.

«Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle — nous sommes en transmission communautaire et le nombre de cas est trop grand — il est impossible de retracer tous les contacts des personnes infectées», indique la Santé publique montréalaise dans un courriel.

Ses employés parlent toutefois à tous ceux qui habitent avec une personne infectée, lorsqu’ils sont présents au moment de l’appel. Et puis, la Santé publique contacte aussi elle-même l’employeur et la direction d’école si la personne infectée travaille à l’extérieur et a des enfants.

Pour les autres contacts — en moyenne trois par enquête à Montréal — elle aide la personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19 à dresser une liste.

Elle leur envoie ensuite un courriel «quotidien» pour un suivi des symptômes et rappelle au téléphone les contacts symptomatiques. Si les symptômes sont importants, «nous leur indiquons où et comment aller se faire traiter».

La tâche est gigantesque.

Les chaînes de transmission sont trop nombreuses pour qu’on puisse toutes les retracer, est-il précisé.

«Nous aimerions pouvoir appeler tous les contacts, leur offrir un suivi personnalisé et répondre à leurs questions. Toutefois, nous devons ajuster nos interventions au grand volume de cas que nous avons présentement et maintenir les activités qui ont un plus grand impact sur la transmission sur le territoire de COVID-19», a précisé Dre Habel.

C’est pourquoi la Santé publique rappelle que dans le contexte actuel de transmission communautaire, la seule mesure de traçage n’est pas efficace en elle-même pour freiner la progression de la COVID-19. Il faut toutes les autres qui se juxtaposent, comme l’isolement, le confinement et le couvre-feu, entre autres.

À Laval, la Direction de la Santé publique a affecté plus de 70 personnes à cette tâche ardue qui est de faire des enquêtes épidémiologiques, incluant la recherche de contacts. D’autres équipes s’occupent de la gestion des éclosions dans des milieux précis, tels que les écoles, les résidences pour aînés et les milieux de travail.

Cette direction régionale estime être actuellement en mesure d’identifier tous les contacts: elle appelle elle-même les contacts plus étroits et délègue à la personne contaminée la tâche de rejoindre les autres.

«Nous espérons aussi que le confinement plus serré, annoncé par le gouvernement, aura un effet bénéfique sur le nombre de cas qui ne cessent de progresser depuis cet automne, ce qui nous permettrait de reprendre les enquêtes épidémiologiques dans leur ensemble», a précisé dans un courriel Judith Goudreau, du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Dans les pires situations, la Santé publique de Laval a eu à rejoindre 60, 80 et même 100 contacts pour une seule personne infectée, a-t-elle relaté.