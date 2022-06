Trafic d’armes à feu: opération policière dans la région de Montréal mercredi matin

MONTRÉAL — Une opération policière visant à neutraliser de présumés criminels impliqués dans le trafic d’armes à feu a été déployée en début de journée, mercredi, dans la région de Montréal.

Des perquisitions et des arrestations étaient prévues en Montérégie, à Delson, Saint-Amable et Longueuil, de même qu’à Montréal. La police affirme que le réseau de trafic d’armes à feu serait relié aux gangs de rue et serait en opération dans la région de Montréal, principalement.

Le déploiement policier est dirigé par les membres de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Montréal, composée d’agents de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

L’opération s’inscrit dans la stratégie provinciale CENTAURE, qui a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé pour rendre plus efficace la lutte au trafic d’armes à feu illégales au Québec.

CENTAURE cible à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.